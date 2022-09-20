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中山高速公路嘉義縣路段大貨車爆胎 釀3輛轎車碰撞車禍
1輛營業大貨車清晨6點05分，行駛中山高國道1號南向254.1公里，嘉義縣大林與民雄鄉路段，因左前輪胎爆胎導致車輛失控撞擊內側護欄，停於內側車道，釀3輛轎車碰撞車禍，所幸無人受傷，車禍原因警方調查中。
國道警察第四公路警察大隊調查，1輛營業大貨車清晨6點05分，行駛國道1號南向254.1公里，因左前輪胎爆胎，導致車輛失控撞擊內側護欄後停於內側車道，車輛所載運桶裝潤滑油於撞擊後，掉落至中央分隔帶內及北向車道（占用中、內車道及外側路肩）。
北向行駛於中線車道及內側車道的2輛轎車駕駛人，見狀減速行駛，後方一輛行駛內側車道轎車，因未注意車前狀態，同時撞擊前方2輛車，現場無人員受傷。
警方說，各車駕駛均無飲酒情形，因營業大貨車載運桶裝潤滑油有破裂洩漏情事，路面油漬由高公局南區養護工程分局新營工務段清掃。警方呼籲用路人注意車輛機件保養，避免行車途中發生類似事件，維護自身及他人的行車安全。
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