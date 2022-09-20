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闖空門得手2萬元 他行竊拿籌措雙親醫藥費當藉口

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄43歲黃姓男子因過去曾送貨到楠梓某洗餐具店辦公室，環境熟悉，日前闖空門，竊得2萬元現金；業者從監視器影像懷疑他涉案，報警抓人。警通知黃男到案，他辯稱，行竊是為了替年邁雙親籌措醫藥費。警詢後，將他依竊盜罪嫌函送。

楠梓區一家免洗餐具店一樓辦公室遭闖空門，業者發現，共2萬元遭竊，於9月12日上午8時許，向楠梓警分局翠屏路派出所報案。

警方獲報後，調閱監視器發現，黃男9月11日晚上10時10分許，駕駛轎車到該店外，停留大約20分鐘，隨後從一樓窗戶潛入辦公室，並在內部翻箱倒櫃竊取財物，得手後，循原路離開。

行竊過程中，全都遭監視器錄下，警方也以車追人，循線找到黃男，並通知他到案說明。

黃男自知難逃，在18日下午3時許到案，他坦承犯行，並辯稱行竊是為了替年邁雙親籌措醫藥費，才會出手行竊；至於為何選在該處，原因是過去曾送貨到此地，因熟悉地形，才將該辦公室視為出手目標。

員警聽聞，雖同情黃男遭遇，但違法行為，仍需自行承擔，更不能以雙親當作求情的理由；警詢後，將他依竊盜罪函送偵辦。

高雄43歲黃姓男子日前潛入楠梓某洗餐具店辦公室竊得２萬元。記者陳弘逸／攝影
高雄43歲黃姓男子日前潛入楠梓某洗餐具店辦公室竊得２萬元。記者陳弘逸／攝影
高雄43歲黃姓男子日前潛入楠梓某洗餐具店辦公室竊得２萬元。記者陳弘逸／攝影
高雄43歲黃姓男子日前潛入楠梓某洗餐具店辦公室竊得２萬元。記者陳弘逸／攝影

監視器 餐具 竊盜

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