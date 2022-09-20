2歲童趁小姊姊不注意出門玩耍迷路 文山警照料助返家
台北市一名闕姓兩歲男童日前趁父親出門辦事，只留下8歲姊姊在家陪伴，在姊姊不注意時，獨自跑到外面玩耍，沒想到當時台北下雨，風雨太大，迷路無法返家，無助地在街上大哭；轄區文山警分局接獲路人報案，幫忙照顧男童，最後順利聯絡上男童父親。
日前台北市早上下大雨，一名兩歲男童疑似走失正在街頭徬徨，還試圖要過馬路，熱心路人發現後，趕緊上前照料，並帶他到文山二警分局求助。
男童由分局保防組警務員洪鴻銘照顧，洪員見男童無助眼神，先安撫男童情緒，擔心男童體力不支，將男童帶到景美派出所休息。景美派出所值班員警邱進成接手後，準備飲水及柚子讓男童補充體力。
由於男童只有兩歲，身上又沒有證件，警方一時無法確認男童身分，只好通報勤務中心設法尋找男童家屬。
男童父親回到家，發現兒子不見，嚇得趕緊到萬盛派出所報案，萬盛所警員逐一打電話給附近派出所查詢，發現男童就在景美所，趕緊通知父親去領回兒子。男童父親火速趕赴景美所，將眼眶泛淚的男童接回家，並對警方的協助，不斷表達感謝。
文山二警分局呼籲，家中若有兒童、少年或長者等易有走失之虞對象，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯絡方式，好讓警方第一時間確認走失者身分以通知家屬。
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