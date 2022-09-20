快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北捷蘆洲機廠旁聯結車翻覆 環堤大道交通中斷4小時

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區環堤大道今天凌晨因車禍導致交通中斷4小時，1輛滿載廢鐵的曳引聯結車在捷運機廠旁疑因破胎側翻，車輛和散落滿地的貨物占據雙向4線車道，造成道路完全中斷，警方封路管制，清運至清晨7時16分完全排除路況。

據了解，43歲張姓司機當時駕駛曳引聯結車滿載廢鐵，由三重沿環堤大道往蘆洲方向直行，約凌晨2時42分經過捷運蘆洲線機廠旁邊時，疑因輪胎破裂洩氣導致車輛失控側翻橫躺。

聯結車本身長度加上載運的廢鐵散落滿地，造成雙向交通完全中斷，幸好深夜時分通行車輛不多，翻車當時沒有殃及其他人車，曳引車張姓司機沒有飲酒，輕微擦傷未就醫。

警方分別在蘆洲區中正路與環堤大道口、二重疏洪道2號越堤道、環堤大道與復興路口設置管制點封閉道路，由肇事司機的公司另派怪手和貨車清運現場數噸廢鐵，耗時4小時直到清晨7時16分完全排除路況，恢復通行。車禍發生原因尚待鑑識調查釐清。

蘆洲環堤大道雙向封路管制4小時。記者林昭彰／翻攝
蘆洲環堤大道雙向封路管制4小時。記者林昭彰／翻攝
曳引車翻覆導致載運的廢鐵散落滿地，蘆洲環堤大道雙向封閉清運。記者林昭彰／翻攝
曳引車翻覆導致載運的廢鐵散落滿地，蘆洲環堤大道雙向封閉清運。記者林昭彰／翻攝
曳引車翻覆導致載運的廢鐵散落滿地，蘆洲環堤大道雙向交通中斷。記者林昭彰／翻攝
曳引車翻覆導致載運的廢鐵散落滿地，蘆洲環堤大道雙向交通中斷。記者林昭彰／翻攝

捷運 車禍

延伸閱讀

台中電動代步車車禍卡聯結車底 76歲婦當場死亡

新加坡夫妻遊高雄出車禍 貨運司機賠慘了

搭北捷嗆「奴隸才戴口罩！」 女遭警拖下車還要被罰

蘆洲中正路人行空間狹小 空大與市府簽備忘錄退縮圍牆

相關新聞

高雄海光鋼鐵廠疑爐渣爆炸釀1死 初步真相出爐

高雄市小港區海光鋼鐵廠今天下午發生火警，疑移置高溫爐渣時不慎引爆，在廠外駕駛挖土機移置爐渣的1名越南籍越工，因爐渣噴飛引...

金門1工人鷹架摔落 頭部遭2根鋼筋刺入送醫不治

正在興建中的金門金寧鄉后湖活動中心工程，昨發生一起工安意外，一名張姓工人在2樓施工時，不慎從鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入...

高市鋼鐵廠疑爆炸 1越南移工逃不及當場燒死

高雄市小港區海光鋼鐵廠及旁邊某塑膠工廠今天下午疑發生爆炸，鋼鐵廠1名越南籍移工駕駛挖土機逃生不及，當場燒死，起火原因由消...

台灣大道一工地起火地下室燃燒 是否有人受困待釐清

台中市西屯區台灣大道三段729巷的一處興建中大樓工地，今天晚間6時許傳出火警，台中市消防局據報後，出動3個分隊及多輛水庫...

三芝老翁看電視昏倒沒心跳 消防隊用這招急救成功

新北市三芝區1名70歲老翁，昨晚在家突然抽搐昏迷失去生命徵象，家屬立刻衝到三芝消防分隊求助，不巧當時救護車已出勤執行其他...

女子騎單車摔斷3根肋骨 保警消防協助送醫

一名女子昨天下午騎腳踏車不慎在大鹿林道東線12.5公里處摔倒受傷，由警方協助送醫，經檢查肋骨斷了3根；雪霸國家公園管理處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。