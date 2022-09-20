影／北捷蘆洲機廠旁聯結車翻覆 環堤大道交通中斷4小時

新北市蘆洲區環堤大道今天凌晨因車禍導致交通中斷4小時，1輛滿載廢鐵的曳引聯結車在捷運機廠旁疑因破胎側翻，車輛和散落滿地的貨物占據雙向4線車道，造成道路完全中斷，警方封路管制，清運至清晨7時16分完全排除路況。

據了解，43歲張姓司機當時駕駛曳引聯結車滿載廢鐵，由三重沿環堤大道往蘆洲方向直行，約凌晨2時42分經過捷運蘆洲線機廠旁邊時，疑因輪胎破裂洩氣導致車輛失控側翻橫躺。

聯結車本身長度加上載運的廢鐵散落滿地，造成雙向交通完全中斷，幸好深夜時分通行車輛不多，翻車當時沒有殃及其他人車，曳引車張姓司機沒有飲酒，輕微擦傷未就醫。