快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子獨攀泰安鳥嘴山摔落失聯 深夜尋獲今晨吊掛送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

60歲陳姓登山客攀登苗栗縣泰安鄉鳥嘴山失蹤，苗栗縣消防局前天下午接獲報案，展開搜救，昨天深夜11點40分左右發現他摔落在山區一處斜坡，有撕裂傷及小腿骨折等傷勢，今天清晨7點多以直升機將傷者吊掛至苗栗市模型飛機場後送醫。

苗栗縣消防局指出，陳姓登山客從高雄到苗栗獨攀鳥嘴山，但疑因迷途摔落冬瓜山「千年櫸木」附近的一處斜坡，手機也失落，消防局前天下午4點多接獲家屬報案，從他的手機帳號定位尋找他可能的位置。

消防局動員4梯次14名人員趕往救援，花了一天一夜，昨天深夜11點多終於在冬瓜山步道下方約300公尺處發現失蹤的陳姓登山客，他被尋獲時意識清楚，但眼睛瘀青、右小腿骨折、右眉心有5公分撕裂傷，消防局申請直升機支援，今天清晨6點多展開吊掛作業，7點26分抵達苗栗市模型飛機場，送往衛福部苗栗醫院就醫。

陳姓登山客攀登苗栗縣泰安鄉鳥嘴山失蹤，昨天深夜發現他摔落山區一處斜坡受傷，今天清晨以直升機吊掛送醫。圖／苗栗縣消防局提供
陳姓登山客攀登苗栗縣泰安鄉鳥嘴山失蹤，昨天深夜發現他摔落山區一處斜坡受傷，今天清晨以直升機吊掛送醫。圖／苗栗縣消防局提供
陳姓登山客攀登苗栗縣泰安鄉鳥嘴山失蹤，昨天深夜發現他摔落山區一處斜坡受傷，今天清晨以直升機吊掛送醫。圖／苗栗縣消防局提供
陳姓登山客攀登苗栗縣泰安鄉鳥嘴山失蹤，昨天深夜發現他摔落山區一處斜坡受傷，今天清晨以直升機吊掛送醫。圖／苗栗縣消防局提供
陳姓登山客攀登苗栗縣泰安鄉鳥嘴山失蹤，昨天深夜發現他摔落山區一處斜坡受傷，今天清晨以直升機吊掛送醫。圖／苗栗縣消防局提供
陳姓登山客攀登苗栗縣泰安鄉鳥嘴山失蹤，昨天深夜發現他摔落山區一處斜坡受傷，今天清晨以直升機吊掛送醫。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣 直升機 機場

延伸閱讀

地震惹禍？台東逾300米水溝氣爆起火 疑加油站油管接頭鬆脫

台東排水溝外漏汽油引爆燃燒…禍首是加油站 女臉部灼傷送醫

苗栗縣今新增709例 Moderna次世代雙價疫苗周六到貨

強震後...國家防災日震災宜花演練今照常 基市出動18人

相關新聞

高雄海光鋼鐵廠疑爐渣爆炸釀1死 初步真相出爐

高雄市小港區海光鋼鐵廠今天下午發生火警，疑移置高溫爐渣時不慎引爆，在廠外駕駛挖土機移置爐渣的1名越南籍越工，因爐渣噴飛引...

金門1工人鷹架摔落 頭部遭2根鋼筋刺入送醫不治

正在興建中的金門金寧鄉后湖活動中心工程，昨發生一起工安意外，一名張姓工人在2樓施工時，不慎從鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入...

高市鋼鐵廠疑爆炸 1越南移工逃不及當場燒死

高雄市小港區海光鋼鐵廠及旁邊某塑膠工廠今天下午疑發生爆炸，鋼鐵廠1名越南籍移工駕駛挖土機逃生不及，當場燒死，起火原因由消...

台灣大道一工地起火地下室燃燒 是否有人受困待釐清

台中市西屯區台灣大道三段729巷的一處興建中大樓工地，今天晚間6時許傳出火警，台中市消防局據報後，出動3個分隊及多輛水庫...

三芝老翁看電視昏倒沒心跳 消防隊用這招急救成功

新北市三芝區1名70歲老翁，昨晚在家突然抽搐昏迷失去生命徵象，家屬立刻衝到三芝消防分隊求助，不巧當時救護車已出勤執行其他...

女子騎單車摔斷3根肋骨 保警消防協助送醫

一名女子昨天下午騎腳踏車不慎在大鹿林道東線12.5公里處摔倒受傷，由警方協助送醫，經檢查肋骨斷了3根；雪霸國家公園管理處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。