男子獨攀泰安鳥嘴山摔落失聯 深夜尋獲今晨吊掛送醫

60歲陳姓登山客攀登苗栗縣泰安鄉鳥嘴山失蹤，苗栗縣消防局前天下午接獲報案，展開搜救，昨天深夜11點40分左右發現他摔落在山區一處斜坡，有撕裂傷及小腿骨折等傷勢，今天清晨7點多以直升機將傷者吊掛至苗栗市模型飛機場後送醫。

苗栗縣消防局指出，陳姓登山客從高雄到苗栗獨攀鳥嘴山，但疑因迷途摔落冬瓜山「千年櫸木」附近的一處斜坡，手機也失落，消防局前天下午4點多接獲家屬報案，從他的手機帳號定位尋找他可能的位置。