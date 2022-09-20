聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子獨攀泰安鳥嘴山摔落失聯 深夜尋獲今晨吊掛送醫
60歲陳姓登山客攀登苗栗縣泰安鄉鳥嘴山失蹤，苗栗縣消防局前天下午接獲報案，展開搜救，昨天深夜11點40分左右發現他摔落在山區一處斜坡，有撕裂傷及小腿骨折等傷勢，今天清晨7點多以直升機將傷者吊掛至苗栗市模型飛機場後送醫。
苗栗縣消防局指出，陳姓登山客從高雄到苗栗獨攀鳥嘴山，但疑因迷途摔落冬瓜山「千年櫸木」附近的一處斜坡，手機也失落，消防局前天下午4點多接獲家屬報案，從他的手機帳號定位尋找他可能的位置。
消防局動員4梯次14名人員趕往救援，花了一天一夜，昨天深夜11點多終於在冬瓜山步道下方約300公尺處發現失蹤的陳姓登山客，他被尋獲時意識清楚，但眼睛瘀青、右小腿骨折、右眉心有5公分撕裂傷，消防局申請直升機支援，今天清晨6點多展開吊掛作業，7點26分抵達苗栗市模型飛機場，送往衛福部苗栗醫院就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言