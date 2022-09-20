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影／男「太有愛」要匯款女網友 清水警說出詐騙公式勸阻

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子到銀行要臨櫃匯款10萬元給沒見過面的女網友，行員查覺有異報案，台中清水警方到場勸阻，員警說出詐騙公式，沒見過面網友要求轉帳匯款就是詐騙，及時成功阻止男子匯款被騙。

中市清水警分局清水派出所警員林朝明及李崇維9月16日下午，接獲清水區某銀行行員報案稱疑似有詐騙，請求警方協助。員警到場了解，55歲蔡姓男子在LINE上認識女網友後，對方說有急難需協助，男子不疑，立即到銀行行要臨櫃匯款美金3200元，約新台幣10萬元至國外帳號。

清水分局與轄區金融機構建立共同防詐LINE平台，日前清水派出所長洪志仁也到銀行宣導詐騙手法及觀察技巧，提高行員面對臨櫃匯款民眾敏感度，此次蔡男對於行員關懷慰過程支支吾吾，行員驚覺有異狀，立即通報警方協助。

蔡男經清水警方耐心解釋並說出簡易公式，網路交友+轉帳(匯款)=詐騙，這是詐騙集團慣用的詐騙手法，他恍然大悟免遭詐騙，並感謝警方及行員熱心積極協助。

清水派出所長洪志仁提醒民眾，詐騙手法層出不窮，行員機警發現並通報警方，已共同聯合多起阻詐成功案例，警方將不斷與行員加強聯繫以維護民眾財產安全，他呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢。

一名男子要滙款給沒見過面女網友，台中清水警方到場勸阻。圖／警方提供
一名男子要滙款給沒見過面女網友，台中清水警方到場勸阻。圖／警方提供

詐騙集團 LINE

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