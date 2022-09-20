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台南安平漁港航道驚見女性浮屍 身分死因待查
台南市安平漁港航道今天清晨7點40分，有民眾發現有浮屍在航道上載浮載沉，消防人員接獲報案前往打撈，並利用動力救生圈將女浮屍移到岸邊，她年約50歲，身上沒有證件及明顯外傷。警方已到場調查，朝最近失蹤人口清查，以查明死者身分。
台南市消防局救災救護中心，今天清晨7點40分接獲民眾報案，安平漁港航道靠近舊魚市場有人在航道上載浮載沉，安平消防分隊接獲通報後，出動人車前往打撈，消防人員在岸邊操作動力救生圈將女浮屍帶到岸邊，再打撈上岸，她身上沒有證件及明顯外傷。
轄區台南市警四分局鑑識人員到場，沒有發現死者有明顯外傷，派出所人員也到場調查死者生前交通工具，並過慮最近通報失蹤人口，查明死者身分後報請南檢檢察官相驗查明死亡原因。後來警方查到這名女死者在本月19日得知自己罹患癌症，心情不好離家出走，警方研判她想不開輕生。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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