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國家防災日演訓辦花蓮「震」巧 嘉特搜隊整備器材報到

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

明天921國家防災日，消防署今年通知各縣市消防特搜隊，在花蓮舉辦大規模震災消防救災動員演練，演練前，花東發生2次規模6強震，造成嚴重震災，讓消防特搜人員感到巧合，嘉義縣消防特搜隊昨天分陸空兩路，分別到空軍嘉義基地搭運輸機Ｃ130、開車，前往花蓮集結。

花東強震，民眾聞震色變，嘉縣消防特搜隊採購搜救利器，包括地震警報器，特搜隊員將警報器安裝牆上，當地震發生，及時提醒隊員避難，警報器安裝在搜救現場，搜救過程有餘震發生，馬上發出聲響閃光示警。

消防局說，地震警報器是新採購的消防救災器材，與民間使用不同，目前廠商未製造普及，消防局特搜隊分為指揮組、搜索組、救援組、後勤組及醫療組共5組，成員共23人，除參加消防署辦理國際人道救援訓練、地震災害搜索救援訓練外，每年參加國家防災日大規模震災消防救災動員演練。

特搜救隊成軍，陸續參與台南、花蓮震災及縣內特殊災害救援，整備震災各項救援器材，包含生命偵測器材組（影音、聲納及最新一代生命偵測雷達）、破壞油壓器材組等。

明天921國家防災日，嘉義縣消防特搜隊昨天分陸空兩路，分別到空軍嘉義基地搭運輸機Ｃ130、開車，前往花蓮集結。記者魯永明／翻攝
明天921國家防災日，嘉義縣消防特搜隊昨天分陸空兩路，分別到空軍嘉義基地搭運輸機Ｃ130、開車，前往花蓮集結。記者魯永明／翻攝
明天921國家防災日，嘉義縣消防特搜隊昨天分陸空兩路，分別到空軍嘉義基地搭運輸機Ｃ130、開車，前往花蓮集結。記者魯永明／翻攝
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