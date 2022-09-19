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影／新北樹林中正路加油站旁 鐵皮廠房晚間發生火警

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區中正路106之1號鐵皮倉庫，今晚9時26分發生火警，由於隔壁就是加盟台灣中油的樹新加油站，廠房屬於連棟式設計分隔出租給許多不同業者，消防局動員17個分隊共56輛車、122人趕往搶救，將火勢侷限在建築內，沒有延燒之虞，晚間10時44分通報火勢熄滅，起火原因待查，燃燒面積約50坪，沒有傳出人員受困受傷。

新北市樹林區中正路樹新加油站隔壁鐵皮廠房，今晚發生火警。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區中正路樹新加油站隔壁鐵皮廠房，今晚發生火警。記者林昭彰／翻攝
消防局動員56輛車、122人趕往搶救，將火勢侷限在建築內。記者林昭彰／翻攝
消防局動員56輛車、122人趕往搶救，將火勢侷限在建築內。記者林昭彰／翻攝
消防局動員56輛車、122人趕往搶救，將火勢侷限在建築內。記者林昭彰／翻攝
消防局動員56輛車、122人趕往搶救，將火勢侷限在建築內。記者林昭彰／翻攝
消防局動員56輛車、122人趕往搶救，將火勢侷限在建築內。記者林昭彰／翻攝
消防局動員56輛車、122人趕往搶救，將火勢侷限在建築內。記者林昭彰／翻攝

【中央社新北19日電】

新北市樹林區中正路一處鐵皮倉庫今晚9時許發生火警，由於一旁就是加油站，警消拉多條水線築起水牆阻隔延燒，順利將火勢撲滅，起火原因待查。

消防局指出，今晚9時26分接獲通報，樹林區中正路某鐵皮廠房起火，火勢凶猛，由於一旁就是加油站，情況緊急。

警消指出，共出動各式救災車輛56輛、122人前往灌救，拉起多條水線築起水牆，密集射水阻隔火勢並降低溫度，順利將火勢侷限在廠房內，才沒有延燒之虞。

警消表示，廠房內沒有人員受困，經布置水線灌救後，10時44分熄滅火勢。

加油站 中油

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