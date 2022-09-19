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地震惹禍？台東逾300米水溝氣爆起火 疑加油站油管接頭鬆脫

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東縣台東市中興路二段台糖加油站，今晚油槽管突噴出大量汽油、流入水溝，油氣溢滿300餘米水溝、引發氣爆起火，1名6旬婦人被灼傷，縣消防局調派多分隊滅火，從水溝灌泡沫阻絕油氣，警方疏散周邊住戶，內部懷疑地震導致管路鬆脫汽油外噴，確切原因仍在調查。

加油站內部表示，今晚約5時30餘分，地下油槽其中一處九五汽油油管突然爆裂，噴出大量汽油，汽油循油槽外空地流入路旁水溝，工作人員關油閥門、關閉幫浦電源，外噴汽油才停止。

汽油流入水溝後，大量揮發油氣瀰漫密封水溝中，流了數百公尺，約5分鐘後300米外，中興路二段東方大鎮社區外圍路段水溝，油氣味極重丶突然氣爆，噴出一樓高火焰，之後多水溝蓋也氣爆噴出明火，消防局獲報到場灌救，從水溝灌入泡沫、阻絕油氣。

台東縣消防局表示，約30分鐘後現場火勢熄滅，未波及建物及車輛，一名60歲婦女被水溝火焰輻射熱，造成百分之十的一度灼傷、送醫急救，因現場仍有很濃油氣， 警消夜間持續警戒、管制車輛進入。

到場中油工程人員表示，台糖加油站為中油加盟站，詳細原因內部會調查，目前不確定油管爆裂原因，但過去從來沒遇到這種事，不排除因為地震、導致油管閥接頭鬆脫，幫浦加壓後、耐受不住壓力導至汽油外噴。

台東市光明里里長曾淑美憂心表示，靠近水溝的這一區就有390餘戶，全里有3300多人，大家 都很擔心發生類似高雄氣爆的狀況，希望縣府盡快調查原因，不要再發生類似狀況。

加油站油槽管路疑因為地震鬆脫，今天傍晚噴出大量汽油、流入水溝，水溝氣爆後噴出火焰。記者卜敏正／攝影
加油站油槽管路疑因為地震鬆脫，今天傍晚噴出大量汽油、流入水溝，水溝氣爆後噴出火焰。記者卜敏正／攝影
警消人員晚間還在加油站旁管制戒備。記者卜敏正／攝影
警消人員晚間還在加油站旁管制戒備。記者卜敏正／攝影
加油站的汽油外洩流入水溝， 約300公尺外突然氣爆、噴出火焰。圖／台東縣消防局提供
加油站的汽油外洩流入水溝， 約300公尺外突然氣爆、噴出火焰。圖／台東縣消防局提供
加油站油槽內管路疑因為地震鬆脫，今天傍晚噴出大量汽油，工作人員拿布吸油。記者卜敏正／攝影
加油站油槽內管路疑因為地震鬆脫，今天傍晚噴出大量汽油，工作人員拿布吸油。記者卜敏正／攝影
加油站油槽內管路疑因為地震鬆脫，今天傍晚噴出大量汽油、流入水溝。記者卜敏正／攝影
加油站油槽內管路疑因為地震鬆脫，今天傍晚噴出大量汽油、流入水溝。記者卜敏正／攝影
警消人員晚間還在加油站旁管制戒備。記者卜敏正／攝影
警消人員晚間還在加油站旁管制戒備。記者卜敏正／攝影

氣爆 台東 加油站 地震

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