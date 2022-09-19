台74線晚間7車連環車禍4人傷 回堵近1小時現已排除

台74線快速道路在今天晚間7時許發生一起7車連環撞的交通事故，疑因前方車潮多回堵後，一輛曳引車煞車不及，撞上前方6輛車輛，造成7車的交通事故，一共4人受傷，整起事故也讓台74線東行24公里處回堵，一度回堵近2公里，事故在今晚8時40分已經排除，涉案駕駛都無酒精濃度，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。

第五警分局交通分隊表示，全案獲報時間為今天晚間7時35分，分隊在今晚8時40分排除事故，目前已全線恢復通行，根據初步調查，案發地點為台74線東向24公里處，當時因正值下班時間，前往車流量多，有往後方回堵的狀況，一輛駕駛曳引車的司機，疑似未注意車前狀況，煞車不及，撞上前方的6輛車，事故也造成4人受傷，所幸都是輕傷沒有生命危險。