台東加油站油氣外洩300米！多點燃燒嚇壞居民 縣長、局長坐鎮滅火

台東縣台東市中興路二段一座台糖加油站，疑因汽油外洩水溝，晚間約5點50分造成沿線近300公尺水溝出現重油氣，水溝還起火燃燒，熊熊火焰嚇壞周遭住宅居民，擔心高雄氣爆風波再現。縣消防局調派多分隊消防車輛到場待命，並請警方疏散水溝周邊住家，從水溝灌泡沫阻絕油氣，實際起火原因還需調查。

台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲、消防局長管建興晚間6時許到加油站了解狀況，管說明油氣的來源是加油站，目前可見明火已經撲滅，汽油味還是很重，也請警方協助交通管制丶呼籲社區暫停用明火。

台東市中興路二段與連航路口台糖加油站， 今天傍晚5時許，儲油槽管閥疑受損，大量汽油流入水溝，油氣一路溢流到300多公尺外，中興路二段東方大鎮社區外圍路段水溝，現場油氣味極重。

大約5時50分，水溝油氣不明原因突然爆炸起火，而且出現多個點燃燒，附近居民嚇壞了，除報案也立即拿滅火器滅火，水溝油氣從水溝蓋引爆，噴出大約1層樓高的火勢，消防隊除了滅火也從水溝灌入泡沫、阻絕油氣。