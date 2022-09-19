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台東加油站油氣外洩300米！多點燃燒嚇壞居民 縣長、局長坐鎮滅火
台東縣台東市中興路二段一座台糖加油站，疑因汽油外洩水溝，晚間約5點50分造成沿線近300公尺水溝出現重油氣，水溝還起火燃燒，熊熊火焰嚇壞周遭住宅居民，擔心高雄氣爆風波再現。縣消防局調派多分隊消防車輛到場待命，並請警方疏散水溝周邊住家，從水溝灌泡沫阻絕油氣，實際起火原因還需調查。
台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲、消防局長管建興晚間6時許到加油站了解狀況，管說明油氣的來源是加油站，目前可見明火已經撲滅，汽油味還是很重，也請警方協助交通管制丶呼籲社區暫停用明火。
台東市中興路二段與連航路口台糖加油站， 今天傍晚5時許，儲油槽管閥疑受損，大量汽油流入水溝，油氣一路溢流到300多公尺外，中興路二段東方大鎮社區外圍路段水溝，現場油氣味極重。
大約5時50分，水溝油氣不明原因突然爆炸起火，而且出現多個點燃燒，附近居民嚇壞了，除報案也立即拿滅火器滅火，水溝油氣從水溝蓋引爆，噴出大約1層樓高的火勢，消防隊除了滅火也從水溝灌入泡沫、阻絕油氣。
台東市光明里里長曾淑美憂心表示，靠近水溝的這一區就有390餘戶，全里有3300多人，大家 都很擔心發生類似高雄氣爆的狀況，希望縣府盡快調查原因，不要再發生類似狀況。
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