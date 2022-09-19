南港工安事故1移工不治 北市勞動局勒令停工

台北市南港區一處工地今天下午發生工安事故，造成一名泰籍移工搶救不治。勞動局勞檢處聞訊前往現場調查，發現兩項缺失，立即勒令停工，將開罰最高新台幣60萬元。

台北市勞動局勞檢處今天發布新聞稿表示，南港區經貿二路一處民間工程下午3時許發生工安事故，事發時，1樓取土口旁正進行鋼筋下料吊掛，吊桿末端不慎與橫梁碰撞，導致吊掛中的鋼筋失去平衡、撞擊取土口護欄，護欄因此飛落至地下4樓，擊中一名泰籍移工，即便送醫搶救仍宣告不治。

勞檢處派員到場調查發現，此工地沒有依起重升降機具安全規則第63條第2款規定，在從事吊掛作業前檢視荷物特性、估算荷物重量並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法，也沒有依營造安全衛生設施標準第20條第7款規定，不得在護欄前方2公尺內的樓地板堆放任何物料、設備，導致這起事故發生。

勞檢處指出，勞動局長高寶華到場督導，要求此工地立即停工，違法部分將從嚴處分，施工單位須提出復工計畫，勞檢處派員到場檢視並審查合格後才能復工。

勞檢處說明，此工程目前確認有兩項缺失，每一項依法可罰3萬元到30萬元，因發生重大職災將從嚴處分，最高共罰60萬元，若再發現其餘違法事項也將從重開罰。