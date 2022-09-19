砸店和解金越談越大 聯電宣明智兒子：「中人」太多了

聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有找算命藝人「砰砰阿峰」吳勇峰問事，被控與友人高明蒼、吳元平毆打吳妻陳宥彤、砸毀吳家神像、鋼琴，被訴傷害、毀損；台北地院今天再次開庭，宣昶有希望法官再給雙方時間調解。

宣昶有表示，他們雙方都認識太多人，本來有很多人想幫忙和解，「中人太多」，但和解金額卻越來越大，開出的條件也不是他們想要的，現在想幫忙的人減少了，「阿峰也釋出很大的善意」，相信可以調解成功。

宣昶有的律師表示，目前雙方氣氛已不像過去是緊張狀態，希望法官可以給3個月的時間再調解；「阿峰」的律師表示，同意再行調解。

承審法官表示，本件4月起訴，已召開過2次準備庭，因辦案時間有管考，所以先預訂11月10日下午再開一次準備庭，如果在此之前達成和解並收到被告撤回告訴狀，下次庭期即取消，希望兩方都積極處理。

宣昶有今年8月15日出庭時，一度指對方「開口要300萬元」、「不善良」、「不想再談」，並數落對方和解條件一變再變；宣昶有今天態度明顯趨緩，如依照雙方律師法庭上的講法，本案有可能以和解收場。

檢方指控，宣昶有2021年2月23日晚間11時前往台北市信義區兼職算命藝人「砰砰阿峰」吳勇峰的住處問卜，之後，結果不令宣滿意，宣與高明蒼、吳元平聯手對吳妻陳宥彤暴力相向。

宣昶有、高明蒼聯手毆打陳宥彤，造成陳女頭部挫傷、右腳瘀挫傷、雙上臂瘀挫傷、雙肘挫傷、雙前臂挫傷、左背部挫傷。

其後，宣昶有、高明蒼以花瓶砸毀屋內神像，合力將椅子在屋內丟砸，導致神像、鋼琴邊緣、花瓶及椅子毀損後才離去。

起訴說，高明蒼另於2021年3月16日晚間6時，將陳宥彤的照片、辣椒水提供給吳元平、羅姓少年，教唆吳元平、羅在上回逞凶地外面等候，2人看見未戴口罩的陳宥彤經過，隨即衝上前追打，在2樓梯間以辣椒水噴向陳女，導致陳女左眼瞼疼痛、右側肩部疼痛。