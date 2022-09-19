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防疫期間報案警阻止入內 身障男撞破派出所大門判拘役

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市去年6月爆發本土疫情時，張姓身障男子前往派出所報案時，不滿警員要他待在戶外等候，駕駛電動代步車撞破派出所大門玻璃，造成警員受傷。檢方依妨害公務罪嫌起訴張男，基隆地院審結，判拘役35日，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，40多歲張男身障男子去年6月14日下午2點多，因為不滿與長照機構業者間的糾紛難以排解，檢具相關資料前往基隆警四分局安樂派出所提告。當時因為疫情嚴峻，警方實施門禁管制，並設置戶外防疫作業（等候）區，供民眾洽公使用。

警員陳皓銘受理報案時，請張男在戶外區等候，但張執意要進入派出所，不顧陳員阻止，駕駛電動代步車朝站在派出所大門前的陳員衝撞，導致大門玻璃碎裂一地，陳員左手及左前臂被碎玻璃割傷。

警方將他逮捕，偵詢後依妨害公務送辦，毀損及傷害部分未提告訴，檢察官偵結起訴。

法院指出，張男無視新冠肺炎疫情嚴峻，僅因不滿派出所受理報案防疫措施，即以強暴方式攻擊警員，妨害公權力合法執行，對公務員依法執行職務威信、尊嚴造成相當程度負面影響，應予非難。

法官念及張男犯後坦承犯行，兼衡犯罪動機、手段及具有中度身心障礙身分等情狀，處拘役35日，如易科罰金以1千元拆算1日。

警方得知法院判決後表示，張男不聽勸及無視警員制止，駕駛電動代步車衝撞員警及玻璃大門觸法。呼籲民眾報案時應理性，按規定及程序處理。

基隆市去年6月爆發本土疫情時，張男不滿警員不讓他進入派出所報案，駕駛電動代步車撞破大門玻璃，基隆地院依妨害公務罪判拘役35日。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市去年6月爆發本土疫情時，張男不滿警員不讓他進入派出所報案，駕駛電動代步車撞破大門玻璃，基隆地院依妨害公務罪判拘役35日。記者邱瑞杰／翻攝

疫情 基隆 妨害公務

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