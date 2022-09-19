監視器停電恐使新北成「高譚市」 警局：增派員警巡邏

花蓮強震引起市民恐慌，新北市議員羅文崇、李倩萍發現，921至今已超過20年，但新北市境維護治安及交通安全的警局連線監視器及號誌竟尚未設置任何不斷電系統，若發生停電，治安事件恐會增加。新北市警察局指出，若全面裝設不斷電系統須大筆經費，警局在停電期間會加強員警巡邏，保護民眾。

羅文崇表示，侯友宜2019年上知名網紅館長直播的時候，曾在鏡頭上和罪犯嗆聲，只要在新北市犯法，科技防衛城一定抓的到，好膽你來，展現霸氣。

羅文崇說，根據調閱的資料，新北市的所有警局連線監視器，包含永和分局的1487台在內全市的2萬7966台，全數沒有不斷電系統，一旦停電科技防衛城就無法發揮作用，加上永和地小人稠有許多暗巷恐成為治安不良的溫床，新北市府應該趕緊編列預算設置監視器不斷電系統，讓科技防衛城不因停電而停擺。

李倩萍表示，全新北市有超過4000座交通號誌，一旦號誌失靈非常容易造成交通意外，還需要警方支援影響警方正常治安維護，也同樣完全沒有設置不斷電系統，目前交通局才剛進行發包作業，且預計年底僅完成130處重要路口，於明年4月前才會完成260處重要路口，對比4000座號誌比例甚低，應該要加速進行，防範未然。

新北市議員羅文崇與李倩萍共同呼籲，新北市自升格後，前新北市長朱立倫、現任市長侯友宜不斷喊出科技防衛城等高科技治安維護系統，但是連最基礎的路口監視器及交通號誌都是一遇停電就完蛋，只能仰賴警力維護第一線治安和交通安全，反而給境內的治安人口製造犯罪的機會，恐讓新北變成「高潭市」，市府應緊快建置監視器及路口號誌不斷電系統，維護災變來襲時的市民安全，也減輕警察人員勤務壓力。

新北市警察局回應，目前建置監視器計2萬7966具，若全面裝設不斷電系統，每年將額外產生大筆支出，且不斷電系統續電時間有限，案件偵辦亦可透過其他偵查手段，與交通號誌無法運作即可能產生立即危害有所不同；另大規模停電期間，警局也會加強派遣警力維護交通及治安。