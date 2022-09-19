聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震後常火災 台南消防五大隊今帝寶工業辦訓練

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台灣東部連續地震造成多處建築損壞、甚至有火警等二次災害。台南0206震災時在歸仁區發生工廠火警，因自來水管線斷裂使消防栓供水不足，業者有無初步滅火能力就非常重要；消防局呼籲業者加強因應類似狀況，第五大隊今天到世界知名車燈大廠帝寶工業研發中心、訓練員工地震後發生火警如何應變。

五大隊教官將員工任務分組，指導兵棋推演模擬地震後發生火災的廠內應變、製作簡易災情報告單，消防人員接手進行搶救火，讓工廠應變及消防搶救可相互配合軌交接滅火、避難、圖資、傷亡等相關資訊，、無縫接減少損失及災害搶救。

五大隊表示，場所內部的員工第一時間應變相當重要，若是地震後發生意外，場所內部人員如可立即進行處置，例如通報消防局、初期滅火、疏散等，都可使災害損失降到最低。

消防局表示，因場所自身應變很重要，積極推動「指導企業災害初期自主應變」計畫，優先指導較具規模、高風險場所。重視員工災時應變的教育訓練，平時有充分的準備，災時就不會手忙腳亂，也能保護大家安全。

消防局長李明峯表示，地震可能使電力供輸異常、天然氣管線斷裂，或是場所內危險物品洩漏，容易火災，企業內部災害初期自主應變就顯得相當重要，當火災初期消防隊尚未抵達前，能及早控制火勢、掌握避難及場所狀況，就能使災害損失降至最低，當消防隊接手後，也能大幅提升救災人員安全，這些都是我們推動「指導企業災害初期自主應變」計畫最重要的目的。

地震後常火災二次災害，台南市消防五大隊首辦因應訓練。記者周宗禎／翻攝
地震後常火災二次災害，台南市消防五大隊首辦因應訓練。記者周宗禎／翻攝
地震後常火災二次災害，台南市消防五大隊首辦因應訓練。記者周宗禎／翻攝
地震後常火災二次災害，台南市消防五大隊首辦因應訓練。記者周宗禎／翻攝
地震後常火災二次災害，台南市消防五大隊首辦因應訓練。記者周宗禎／翻攝
地震後常火災二次災害，台南市消防五大隊首辦因應訓練。記者周宗禎／翻攝

地震 火災

延伸閱讀

為台東地震祈福 林為洲宣布捐1個月所得賑災

花東每年約2萬次地震 主因板塊擠壓與隱沒

台東地下岩層厚 專家：地震能量釋放像毛毛蟲不像泥鰍

規模6.8強震傳災情 台南消防局特搜人員完成救援整備

相關新聞

影／新北樹林中正路加油站旁 鐵皮廠房晚間發生火警

新北市樹林區中正路106之1號鐵皮倉庫，今晚9時26分發生火警，由於隔壁就是加盟台灣中油的樹新加油站，廠房屬於連棟式設計...

地震惹禍？台東逾300米水溝氣爆起火 疑加油站油管接頭鬆脫

台東縣台東市中興路二段台糖加油站，今晚油槽管突噴出大量汽油、流入水溝，油氣溢滿300餘米水溝、引發氣爆起火，1名6旬婦人...

台74線晚間7車連環車禍4人傷 回堵近1小時現已排除

台74線快速道路在今天晚間7時許發生一起7車連環撞的交通事故，疑因前方車潮多回堵後，一輛曳引車煞車不及，撞上前方6輛車輛...

台東排水溝外漏汽油引爆燃燒…禍首是加油站 女臉部灼傷送醫

台東市中興路二段晚間近6時許發生汽油外洩到水溝引發燃燒，警消據報疏散附近住商民眾，並使用泡沫熄滅火勢，造成1人受傷送醫。...

台東加油站油氣外洩300米！多點燃燒嚇壞居民 縣長、局長坐鎮滅火

台東縣台東市中興路二段一座台糖加油站，疑因汽油外洩水溝，晚間約5點50分造成沿線近300公尺水溝出現重油氣，水溝還起火燃...

影／台東某加油站疑油氣外洩300米失火 警消疏散住戶

台東縣台東市中興路二段某加油站，疑似汽油外洩到水溝，晚間約5點50分造成沿線近300公尺水溝都出現油氣，而且起火燃燒，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。