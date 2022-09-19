地震後常火災 台南消防五大隊今帝寶工業辦訓練

台灣東部連續地震造成多處建築損壞、甚至有火警等二次災害。台南0206震災時在歸仁區發生工廠火警，因自來水管線斷裂使消防栓供水不足，業者有無初步滅火能力就非常重要；消防局呼籲業者加強因應類似狀況，第五大隊今天到世界知名車燈大廠帝寶工業研發中心、訓練員工地震後發生火警如何應變。

五大隊教官將員工任務分組，指導兵棋推演模擬地震後發生火災的廠內應變、製作簡易災情報告單，消防人員接手進行搶救火，讓工廠應變及消防搶救可相互配合軌交接滅火、避難、圖資、傷亡等相關資訊，、無縫接減少損失及災害搶救。

五大隊表示，場所內部的員工第一時間應變相當重要，若是地震後發生意外，場所內部人員如可立即進行處置，例如通報消防局、初期滅火、疏散等，都可使災害損失降到最低。

消防局表示，因場所自身應變很重要，積極推動「指導企業災害初期自主應變」計畫，優先指導較具規模、高風險場所。重視員工災時應變的教育訓練，平時有充分的準備，災時就不會手忙腳亂，也能保護大家安全。

消防局長李明峯表示，地震可能使電力供輸異常、天然氣管線斷裂，或是場所內危險物品洩漏，容易火災，企業內部災害初期自主應變就顯得相當重要，當火災初期消防隊尚未抵達前，能及早控制火勢、掌握避難及場所狀況，就能使災害損失降至最低，當消防隊接手後，也能大幅提升救災人員安全，這些都是我們推動「指導企業災害初期自主應變」計畫最重要的目的。