台南市長參選人虧雞團隊拜票火燒車 自嘲「虧大了」

台南市長參選人「虧雞福來爹」林義豐的團隊人員上午前往新營區拜票途中，在國道1號上突然發生火燒車意外，現場4人都逃出、沒有受傷，但現場的大火把車子燒得焦黑，由於車的外觀上有林義豐的圖像字樣，大火引發路經民眾的關切，但當時林義豐並不在車上，而事後競選團隊也不忘發文調侃自己「真的是虧大了」。

「大家才一下車，車底就冒出火花了」，現場何姓人員表示，當時團隊成員正要前往新營接洽本周六活動的事情，車開到一半，車上人員就發現車前方冒煙，馬上停靠在路邊，大家正想打開引擎蓋查看，就發現車底冒出火花，就趕緊跑遠，沒幾秒鐘大火就冒起來，還有兩聲爆炸聲，相當驚人。