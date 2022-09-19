聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市長參選人虧雞團隊拜票火燒車 自嘲「虧大了」

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市長參選人「虧雞福來爹」林義豐的團隊人員上午前往新營區拜票途中，在國道1號上突然發生火燒車意外，現場4人都逃出、沒有受傷，但現場的大火把車子燒得焦黑，由於車的外觀上有林義豐的圖像字樣，大火引發路經民眾的關切，但當時林義豐並不在車上，而事後競選團隊也不忘發文調侃自己「真的是虧大了」。

「大家才一下車，車底就冒出火花了」，現場何姓人員表示，當時團隊成員正要前往新營接洽本周六活動的事情，車開到一半，車上人員就發現車前方冒煙，馬上停靠在路邊，大家正想打開引擎蓋查看，就發現車底冒出火花，就趕緊跑遠，沒幾秒鐘大火就冒起來，還有兩聲爆炸聲，相當驚人。

消防隊很快趕到現場滅火，團隊表示，車子是競選團隊的，大家事後也不清楚到底為何會突然起火。

台南市長參選人林義豐團隊的車子上午行經國道1號時發生火燒車意外。圖／團隊提供
台南市長參選人林義豐團隊的車子上午行經國道1號時發生火燒車意外。圖／團隊提供
台南市長參選人林義豐團隊的車子上午行經國道1號時發生火燒車意外。圖／團隊提供
台南市長參選人林義豐團隊的車子上午行經國道1號時發生火燒車意外。圖／團隊提供
台南市長參選人林義豐團隊的車子上午行經國道1號時發生火燒車意外。圖／團隊提供
台南市長參選人林義豐團隊的車子上午行經國道1號時發生火燒車意外。圖／團隊提供
台南市長參選人林義豐團隊的車子上午行經國道1號時發生火燒車意外。圖／團隊提供
台南市長參選人林義豐團隊的車子上午行經國道1號時發生火燒車意外。圖／團隊提供
台南市長參選人林義豐團隊的車子上午行經國道1號時發生火燒車意外。圖／團隊提供
台南市長參選人林義豐團隊的車子上午行經國道1號時發生火燒車意外。圖／團隊提供

林義豐 台南市長

延伸閱讀

競選車火燒車人逃生 虧雞福來爹：還好神明有庇佑

台南市長參選人「虧雞」競選車火燒車！中山高新營段4人逃生

全國縣市長登記名單 網驚：北市炮灰太多

「虧雞福來爹」林義豐登記 喊推翻「綠惡高譚市」拯救台南

相關新聞

影／新北樹林中正路加油站旁 鐵皮廠房晚間發生火警

新北市樹林區中正路106之1號鐵皮倉庫，今晚9時26分發生火警，由於隔壁就是加盟台灣中油的樹新加油站，廠房屬於連棟式設計...

地震惹禍？台東逾300米水溝氣爆起火 疑加油站油管接頭鬆脫

台東縣台東市中興路二段台糖加油站，今晚油槽管突噴出大量汽油、流入水溝，油氣溢滿300餘米水溝、引發氣爆起火，1名6旬婦人...

台74線晚間7車連環車禍4人傷 回堵近1小時現已排除

台74線快速道路在今天晚間7時許發生一起7車連環撞的交通事故，疑因前方車潮多回堵後，一輛曳引車煞車不及，撞上前方6輛車輛...

台東排水溝外漏汽油引爆燃燒…禍首是加油站 女臉部灼傷送醫

台東市中興路二段晚間近6時許發生汽油外洩到水溝引發燃燒，警消據報疏散附近住商民眾，並使用泡沫熄滅火勢，造成1人受傷送醫。...

台東加油站油氣外洩300米！多點燃燒嚇壞居民 縣長、局長坐鎮滅火

台東縣台東市中興路二段一座台糖加油站，疑因汽油外洩水溝，晚間約5點50分造成沿線近300公尺水溝出現重油氣，水溝還起火燃...

影／台東某加油站疑油氣外洩300米失火 警消疏散住戶

台東縣台東市中興路二段某加油站，疑似汽油外洩到水溝，晚間約5點50分造成沿線近300公尺水溝都出現油氣，而且起火燃燒，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。