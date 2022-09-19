減脂達人洗腦高雄婦 超商店員不讓取貨她竟報警

高雄市一名何姓婦人和自稱「瘦身減脂達人」的女子加Line好友，對方蠱惑她加會員可享優惠，讓她信以為真，買7500元保健品，至超商取貨付款時，店員發現包裹太輕，認為是詐騙不讓她取貨，何婦離開超商後報警，警方勸說，才得知自己險落詐騙圈套。

警方指出，60歲的何姓婦人日前在Line好友遇到一名自稱「瘦身減脂達人」的女子，主動加她好友，對方以話術蠱惑何婦加入會員，即可享有商品優惠和點數回饋。

何婦以為有好康可拿，填資料加入會員，沒多就卻收到對方訊息通知，指她所訂購的7500元的保健食品已送達超商，請盡快付錢取貨；何婦聯絡對方指自己未訂商品，卻遭對方恐嚇，指她完成訂購程序，若不付款，公司法務會對她提出告訴。

何婦怕被告，前往岡山區超商領包裹，店員拿了包裹，發現包裹很輕，搖了一搖，裡面似乎沒裝太多東西，不像保健食品，勸何可能是詐騙，拒絕讓何付款領包裹，何離開超商後，隨即至岡山警分局舊港派出所報案。