獨／高雄警調動名單出爐 這分局爆「出走潮」21警離開無人來

高雄市日前公布基層警員平調名單，共有多達96名警員調動，交通大隊成熱門缺，有18人調交大，10人申請調入三民二分局；弔詭的是，17個分局中，仁武警分局有多達21名警員申請調離，卻無警員申請調入，分局表示，警局已補統調23人，警力運用無虞。

高市警局這波基層警員平調名單，其中各分局有18名警員申請調入交通大隊當交通警員，申請調入分局的以三民二警分局10人最多，其次為三民一警分局7人，以及鳳山、左營、鹽埕警分局也各有6人；此外，最繁重的首善分局新興警分局也有2人調入。

96名基層警調動名單出爐，令基層議論紛紛，因17個分局中，仁武警分局有21名警員申請調離，有基層警直指「大規模出走潮，事必有因」，猜測「疑主官督勤太硬所致」，另有員警酸「超糗」。

仁武警分局長李崇偉今天上午表示，分局管理人性化要求，警員服務滿1年即可申請調離，通常希望爭取功獎的警員會選擇市區，也有警員會選擇離家近的地方，均予以尊重。