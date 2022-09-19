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獨／高雄警調動名單出爐 這分局爆「出走潮」21警離開無人來

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市日前公布基層警員平調名單，共有多達96名警員調動，交通大隊成熱門缺，有18人調交大，10人申請調入三民二分局；弔詭的是，17個分局中，仁武警分局有多達21名警員申請調離，卻無警員申請調入，分局表示，警局已補統調23人，警力運用無虞。

高市警局這波基層警員平調名單，其中各分局有18名警員申請調入交通大隊當交通警員，申請調入分局的以三民二警分局10人最多，其次為三民一警分局7人，以及鳳山、左營、鹽埕警分局也各有6人；此外，最繁重的首善分局新興警分局也有2人調入。

96名基層警調動名單出爐，令基層議論紛紛，因17個分局中，仁武警分局有21名警員申請調離，有基層警直指「大規模出走潮，事必有因」，猜測「疑主官督勤太硬所致」，另有員警酸「超糗」。

仁武警分局長李崇偉今天上午表示，分局管理人性化要求，警員服務滿1年即可申請調離，通常希望爭取功獎的警員會選擇市區，也有警員會選擇離家近的地方，均予以尊重。

對於21名警員調離仁武警分局，會否造成警力調度困難，李崇偉說，警局考量分局的警力運用，另調派統調警力，上周五已補齊分局23名警力，警力運用充足，在治安維護上無虞。

高雄市警局基層警員平調名單出爐，有96人異動。記者石秀華／攝影
高雄市警局基層警員平調名單出爐，有96人異動。記者石秀華／攝影

高雄市 警察

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