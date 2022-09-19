中市東南區綠空廊道街友持水壺毆打女 警加強巡護

台中市台鐵高架下方的綠空廊道周遭有街友聚集，近日不少民眾向市民專線1999及議員服務處投訴。其中一名落單女子遭攻擊，在地方臉書社團指控，街友先叫囂且手持金屬水壺毆打女子，提醒大家小心。議員羅廷瑋說，發現被攻擊不只一人，人心惶惶。

台中市綠空廊道範圍橫跨市西、南區二行政區，分屬第一分局及第三分局管轄，如有接獲報案，第三分局均就相關案件依規定查處，和第一分局共同守護轄區治安。第三分局迄今尚無接獲民眾報案，然已主動調查，將查明案情狀況依法辦理。

議員羅廷瑋表示，當地民眾時常在廊道散步，街友常躺在地上或聚眾聊天，市府相關單位會同稽查，但安排街友到收容所，街友不買單。社會局雖指派社工或會同警方到場處理，多數街友配合，不再干擾地方，但一段時間後又回來，近期更有情緒不穩定的街友在此，讓民眾很驚恐。

居民反映，東區富台里也有街友聚眾鬧事，甚至破壞水龍頭鎖在路邊洗澡，長期占用公共區域，他要求警方、社會局加強巡查、強制安置。

市府警察局指出，據了解，有一件是長春里長林姍汝帶志工清掃環境，周姓男子酒後休息，認為清掃作業影響到其睡覺，因而手拿樹枝揮舞，意圖阻止打掃作業，員警到場後立即制止其脫序行為，過程中未有人員受傷情事。

至於網友至臉書社團反映遭不明男子飆罵髒話，意圖持水瓶攻擊，警察局指出，第三分局迄今尚無接獲民眾報案，然已主動調查，將查明案情狀況依法辦理。為避免治安事件發生，第三分局已於現場設置巡邏箱，並規劃勤務加強周邊巡邏安全維護，民眾如有發現不法情事，請立即撥打110報警處理。

社會局表示，綠空廊道是社工熱點查訪區域，每周約查訪3到4次，近期養護工程處會同社會局、警察局、里長及公所等，加強辦理聯合會勘工作。社工加強規勸遊民接受輔導服務、維護環境，並視需求提供適切協助。另外東區富台里部分，經社會局加強查訪，以及該處管委會加強管理、調整環境設置，近期已無類似案件發生。