桃園黑車甩尾自撞分隔島翻覆 後車驚呼「是地震嗎」

桃園市蘆竹區昨發生翻覆車禍，一輛黑色轎車由外線超車後，失控自撞中央分隔島翻覆，附近民眾紛紛下車關心，男駕駛並未受傷；後方民眾以為是地震導致，但經警方到場酒測，發現他酒測值達每公升0.55毫克已違法，全案依公共危險罪嫌送辦。

蘆竹警方調查，39歲傅姓男子昨天下午5時54分許，駕轎車直行南山路往市區方向，行經南山路三段99號，在超越前車時失控，向內側衝撞中央分隔島，致車輛翻覆。

由目擊者行車記錄器可見，傅男向右超越牽車時，車身疑因高速不穩，已經晃出外線道，切回內線道時卻幾乎筆直朝分隔島撞去，應聲騰空翻起，一路滑行到外線道才停止。後車駕駛還驚呼「是地震嗎？」接著趕緊報案。