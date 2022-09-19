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雲林國際農機展燒毀25車今火調 不排除排氣管引燃乾草
在虎尾高鐵特定區舉行的雲林國際農機展昨天發生停車場大火，燒毀25輛汽車，起火原因眾說紛紜，雲林縣消防局今天進行火場調查，初步不排除可能是天氣炎熱，地面滿是枯草，可能因有停放的車輛排氣管過熱，底盤過低接觸到乾草起火，或有其他人為因素，消防火調小組今天將進行火場鑑識後才能進一步確認。
雲林國際農機展展期3天，主辦單位的雲林縣府也在展場四周空地，將原本雜草割除後廣闢臨時停車場，昨天周日是人最多的一天，估計超過20萬人湧入，來自全國各地的車輛相當多，昨天發生火警的停車場位在展場的北側。
據了解，昨天下午2時30分，火警發生時該場陸續有許多車輛進場停，少說也有一、兩百輛 ，由於停車場的地面滿是清除下來的草，且已日曬枯乾，昨天午間氣溫又高，據現場的人描述，當時仍有許多車輛進場，可能開了長途的車，車溫仍高，加上底盤低，排煙管直接接觸到地面枯草，引燃枯草起火的可能性高。
不過也有人說可能是引擎過熱起，也有人說是亂丟煙，消防隊昨天初步研判也不排除過熱的排氣管接觸枯草起火的可能性。今天上午將進行火調進一步調查起火原因。據部分目擊者指出，剛開始只在一小地方的輛車起火不久，火勢不小很快就蔓延開來，火燒車也相繼擴散，且不時聽到「碰碰」的引爆巨響，沒人敢靠，停遠一點的車都趕緊開走。
25輛被燒成廢鐵的車輛仍在停車場，今天火調人員將展開調查以釐清原因，雲林縣府也啟動保險協助機制，盡力幫助車主處理後續保險理賠事宜。農機展也將於今天下午閉幕。
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