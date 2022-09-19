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中監逃犯陳坤和昨晚移回台中 加護病房加派4人戒護

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

中監逃犯陳坤和昨天在桃園中壢落網，警方圍捕時鳴槍，陳失控持刀刺胸、頸受重傷，昨天先在桃園就醫後，撿回一命，經院方評估無生命危險後，昨晚移回中國醫藥大學附設醫院，由台中看守所、台中監獄各派2名人力戒護，因陳仍在加護病房，警方尚未警詢，詳細案發經過，仍待陳傷癒後再行釐清。

警方表示，陳除了是脫逃、竊盜、毀損、妨害公務的現行犯外，也是台中監獄的受刑人，陳昨天圍捕時持刀自殘後，因失血過多，先在桃園天晟醫院急救後，生命跡象趨穩，因評估人犯在桃園，人力戒護不易，經報請檢察官指示後，與台中看守所、台中監獄協調，暫由台中監獄、台中看守所各出2名人力，昨晚7時已移回中國醫藥大學附設醫院的加護病房戒護。

台中市刑大偵四隊表示，因為陳傷勢尚未康復，不宜接受警詢，將待陳病情更穩定後，再行詢問，釐清脫逃經過。

據查，陳坤和（45歲）是南投埔里人，曾涉毒品、槍砲等罪，判刑12年5月，4年前出獄後，重操舊業，陸續涉及毒品、槍砲、竊盜等多件刑案，再遭法院判刑16年，今年3月入台中監獄服刑，服刑期間陳無異狀，因陳左腳跟受傷有鋼釘，培德醫院評估後，安排回中國醫藥大學附設醫院手術，取出鋼釘。

陳在前天上午10時完成手術，未料下午5時許，利用10公分長鐵線，打開腳鐐後，趁中監管理員巡房空檔脫逃，先在附近台中殯儀館偷竊貨車，衝撞出口柵欄逃亡，期間遇警車棄車，徒步逃逸，隨後沿途變裝3、4次，以徒步、搭計程車方式北上，途中找親友籌措10萬元跑路費用。

全案由台中地檢署檢察官林俊杰指揮專案小組偵辦，昨天下午1時許，掌握陳在桃園市中壢區中山東路下車，警方現身抓人時，陳馬上警覺，拿出摺疊刀揮舞。

警方對空鳴槍一發，陳聽到槍響失控，持刀往左胸刺一刀、右頸畫一刀後，血流如注，警方上前抓人，查扣陳身藏一把摺疊刀、一把剪刀，經送醫後撿回一命，但尚無法警詢，全案將依脫逃、竊盜、毀損、妨害公務等罪方向偵辦。

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台中監獄逃犯陳坤和昨天在桃園落網，因陳遇圍捕時持刀自殘，昨晚已移回台中，由台中監獄、台中看守所派人戒護。記者陳宏睿／攝影
台中監獄逃犯陳坤和昨天在桃園落網，因陳遇圍捕時持刀自殘，昨晚已移回台中，由台中監獄、台中看守所派人戒護。記者陳宏睿／攝影
台中監獄逃犯陳坤和昨天在桃園落網，因陳遇圍捕時持刀自殘，昨晚已移回台中，由台中監獄、台中看守所派人戒護。圖／讀者提供
台中監獄逃犯陳坤和昨天在桃園落網，因陳遇圍捕時持刀自殘，昨晚已移回台中，由台中監獄、台中看守所派人戒護。圖／讀者提供

桃園 監獄 竊盜

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