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雲林農機展大火燒毀25輛車 恐視為單一事件只賠200萬元

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣農機場停車場起火，因停車場為乾草草皮，火勢迅速延燒，有26輛車受到波及，包括20輛車全毀、5輛半毀、1輛煙燻，今天成為雲林縣議會質詢焦點。議員蔡東富擔心，保險公司恐將整起火燒車視為單一事件，只願賠償200萬元；縣長張麗善說，將待火調報告釐清起火原因，一定會積極處理理賠事宜。

消防局長說，目前已排除人為縱火因素，初判可能原因有三，一是煙蒂，二是高溫排氣管觸媒到乾草，三是車輛機械自燃，今早所有火調人員到現場，會出動吊車將所有車輛吊起，檢查車底盤、釐清起火原因，並完成初步火調報告。

農業處長魏勝德說，縣府地政處整理完場地交由廠商管理，而縣府扮演督導角色，場地從2017年起農機展就借用，有投保公共意外責任險，相關車輛毁損已納入標案內的意外責任險，單一事故理賠有200萬元，保險期間內最高累計責任險有3億400萬元，公司商業責任險最高理賠5000萬元。

議員蔡東富則擔心，保險公司恐將26輛車燒壞視為整起單一事件，只願賠償200萬元。魏勝德回應，經初步了解，目前保險公司說法是較朝向單一事件，也就是整起意外賠償200萬元，而廠商本身有投保公司商業責任險5000萬元，是否有辦法理賠目前仍在洽談中。

蔡東富說，就他了解而言，產物保險是有關廠商機具、帳篷倒塌造成的損害，假若是煙蒂起火或其他意外事故，通常保險公司受理產物保險理賠意願不高。魏勝德說，起火原因也是保險公司決定理賠的關鍵，會等待火調報告出來，與廠商、保險公司積極處理理賠事宜。

縣長張麗善說，事件發生第一時間就成立前進指揮所，並與車主建立溝通渠道，對火災感到遺憾，當時她也在場，立即通知消防隊到場控制火勢，是天災或人禍，還需消防局火調釐清，後續理賠事宜會全力協商、處理，希望保險公司也能盡最大力量，保障大家權益。

雲林農機展昨大火燒毀25輛車，成今天質詢焦點。圖／本報資料照
雲林農機展昨大火燒毀25輛車，成今天質詢焦點。圖／本報資料照
雲林農機展昨大火燒毀25輛車，成今天質詢焦點。圖／本報資料照
雲林農機展昨大火燒毀25輛車，成今天質詢焦點。圖／本報資料照

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