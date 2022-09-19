不滿鴨肉麵店老闆朋友圈放話他欠債 2男持棒砸攤洩恨

高雄市蔡姓男子因不滿經營鴨肉麵店的黃姓男子在朋友圈放話，指他積欠10餘萬債務未還，昨深夜夥同李姓男子持球棒砸毀麵攤及大門玻璃洩恨，警方獲報追查，發現2人搭小黃離開，案發3小時內火速逮人，警詢後依毀損罪嫌送辦。

警方調查，在前金區自強三路開鴨肉麵店的黃姓男子（42歲），認為從事工程包商的蔡姓男子（38歲）積欠他10餘萬元債務未還，在2人之間的朋友圈放話蔡男欠他錢，欠債耳語輾轉傳到蔡男耳中，引發黃不滿。

昨天深夜，蔡男和李姓友人（38歲）在家烤肉喝酒，酒過三巡後，對黃男隨便放話的行為越想越氣，於是夥同李男衝至黃男開的鴨肉麵店，因麵店周日未營業，蔡、李2人直接持棍砸毀麵攤及大門玻璃洩恨後，逃離現場。