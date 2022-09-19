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不滿鴨肉麵店老闆朋友圈放話他欠債 2男持棒砸攤洩恨

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市蔡姓男子因不滿經營鴨肉麵店的黃姓男子在朋友圈放話，指他積欠10餘萬債務未還，昨深夜夥同李姓男子持球棒砸毀麵攤及大門玻璃洩恨，警方獲報追查，發現2人搭小黃離開，案發3小時內火速逮人，警詢後依毀損罪嫌送辦。

警方調查，在前金區自強三路開鴨肉麵店的黃姓男子（42歲），認為從事工程包商的蔡姓男子（38歲）積欠他10餘萬元債務未還，在2人之間的朋友圈放話蔡男欠他錢，欠債耳語輾轉傳到蔡男耳中，引發黃不滿。

昨天深夜，蔡男和李姓友人（38歲）在家烤肉喝酒，酒過三巡後，對黃男隨便放話的行為越想越氣，於是夥同李男衝至黃男開的鴨肉麵店，因麵店周日未營業，蔡、李2人直接持棍砸毀麵攤及大門玻璃洩恨後，逃離現場。

警方獲報，調閱監視器追查，發現犯案的蔡、李2人搭計程車離去，沿線調帶後，在案發3小時內，逮獲2人；蔡男聲稱之前欠黃男債務早已還清，不滿黃對外破壞他名聲才砸店，警詢後依毀損罪嫌將2人送辦。

新興警分局警方逮獲蔡、李2人，查扣作案用的球棒。記者石秀華／翻攝
新興警分局警方逮獲蔡、李2人，查扣作案用的球棒。記者石秀華／翻攝
高市蔡姓男子不滿鴨肉麵店黃姓老闆在朋友圈放話他欠債，和李姓友人持棒砸攤，砸毀大門玻璃。記者石秀華／翻攝
高市蔡姓男子不滿鴨肉麵店黃姓老闆在朋友圈放話他欠債，和李姓友人持棒砸攤，砸毀大門玻璃。記者石秀華／翻攝
高市蔡姓男子不滿鴨肉麵店老闆在朋友圈放話他欠債，和友人持棒砸攤洩恨；麵攤被砸毀。
高市蔡姓男子不滿鴨肉麵店老闆在朋友圈放話他欠債，和友人持棒砸攤洩恨；麵攤被砸毀。
新興警分局警方調監視器追查，發現蔡、李2人犯案後，搭小黃離去。記者石秀華／翻攝
新興警分局警方調監視器追查，發現蔡、李2人犯案後，搭小黃離去。記者石秀華／翻攝

債務 計程車 監視器

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