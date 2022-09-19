台南旅遊忘了車停哪 南警10分鐘迅速找回

56歲王姓男子搭高鐵到台南，租賃轎車到台南市中西區逛街後，忘記停車地點，誤以為車子被偷向警方報案，台南市警二分局長樂派出所警員昨天調閱監視器畫面，確認車子行經路線後，到附近巷弄尋找，在大新街口發現車子就停在路邊，王對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝。

王昨天上午9點多焦急走進警二分局長樂派出所報案說，他前天租賃轎車到台南旅遊，前晚10點多將租賃的轎車停放在大福街路邊停車後，就前往附近民宿住宿過夜後，昨天上午欲開車時發現停在大福街口的車子不見了。

員警研判他可能記錯地點，請他再仔細想想，王說，他害怕自己忘記停放位置報警會造成警方困擾，已經有先在附近尋找許久，但實在是找不到，才會到派出所報案求助。

長樂派出所警員陳嘉宏、張嘉文請王再次確認，離開車子到大福街民宿前有無上鎖、最後停放位置，並協助查詢確定車子沒有被拖吊。警員立即過濾路口監視器影像，確定王開車行經路線，馬上到附近尋找，沒多久就在附近的大新街與民權路口發現車子，只花10分鐘就找到。