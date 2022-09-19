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台南旅遊忘了車停哪 南警10分鐘迅速找回
56歲王姓男子搭高鐵到台南，租賃轎車到台南市中西區逛街後，忘記停車地點，誤以為車子被偷向警方報案，台南市警二分局長樂派出所警員昨天調閱監視器畫面，確認車子行經路線後，到附近巷弄尋找，在大新街口發現車子就停在路邊，王對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝。
王昨天上午9點多焦急走進警二分局長樂派出所報案說，他前天租賃轎車到台南旅遊，前晚10點多將租賃的轎車停放在大福街路邊停車後，就前往附近民宿住宿過夜後，昨天上午欲開車時發現停在大福街口的車子不見了。
員警研判他可能記錯地點，請他再仔細想想，王說，他害怕自己忘記停放位置報警會造成警方困擾，已經有先在附近尋找許久，但實在是找不到，才會到派出所報案求助。
長樂派出所警員陳嘉宏、張嘉文請王再次確認，離開車子到大福街民宿前有無上鎖、最後停放位置，並協助查詢確定車子沒有被拖吊。警員立即過濾路口監視器影像，確定王開車行經路線，馬上到附近尋找，沒多久就在附近的大新街與民權路口發現車子，只花10分鐘就找到。
王看到自己租賃的汽車「失而復得」又驚又喜，對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝，同時對於警方運用監視器等科技器材設備尋車的專業及效率給予高度肯定，不禁豎起大拇指表示台南警察「真正讚」。
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