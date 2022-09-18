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參選人宣傳車載人排排站好危險 對手抨擊 警方將開罰

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣埔心鄉有參選人工作人員用貨車載運支持者前往參加造勢大會，被投訴不顧支持者安全，警方表示，貨車車斗只能載運貨物，不能載人，將會依道路交通管理處罰條例開罰。

民眾投訴指出，國民黨埔心鄉長參選人林淑華的宣傳貨車載著近10位穿著同一樣式黃色上衣的支持者直奔造勢大會，而且被載的人都是站在車斗上，好像在「載運豬仔」，實在太危險，如果摔下來，後果不堪設想。

民進黨埔心鄉長參選人謝翠屏也指責，用這種方式運送支持者實在很誇張，無視於支持者的安全，應該要以遊覽車或轎車接送，以維護鄉親安全，貨車是載貨，不是在載人的。

林淑華競選總部主任張家瑋說，9月16日的競選說明會發現有志工、工作人員一時疏忽以貨車載運志工，的確不妥，總部發現後立即制止，現在也有監督人員防止再發生，會遵守交通法規。

埔心派出所副所長蔡清煌說，貨車車斗是要載運貨物，不能載人，將會通知違規駕駛到案，依法開罰，依道路交通管理處罰條例規定可處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰。

彰化縣埔心鄉有參選人工作人員用貨車載運支持者前往參加造勢大會，被投訴不顧支持者安全，警方表示，貨車車斗只能載運貨物，不能載人，將會依道路交通管理處罰條例開罰。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉有參選人工作人員用貨車載運支持者前往參加造勢大會，被投訴不顧支持者安全，警方表示，貨車車斗只能載運貨物，不能載人，將會依道路交通管理處罰條例開罰。圖／民眾提供

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