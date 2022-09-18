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影／台中北區公寓竄燒頂樓加蓋 3人受困嗆傷送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區榮華街的一間公寓，在今天下午4時許發生火警，有民眾看到公寓的3、4樓冒煙起火，警、消到場灌救，一度傳出3人受困，不過都順利脫困，僅有輕微嗆傷送醫，火災原因目前正由消防局火調科調查中。

台中市消防局在今天下午4時3分獲報，北區寶覺寺後方榮華街的一間公寓發生火警，消防局派遣中區、中港、北屯、文昌、東英、第八大隊等多個單位前往滅火，消防車到場時，公寓3、4樓已有火煙，竄向頂樓加蓋，經布水線灌救後，火勢在今天下午4時37分撲滅。

現場一共有3名住戶受困，分別是洪姓男子（44歲）、楊姓女子（39歲）、洪姓男子（17歲）等3人，經脫困後都僅有輕微嗆傷，送醫檢查，起火原因是煮食不慎、電線走火，還是其他因素，有待火調科調查釐清。

台中市北區榮華街的公寓在今天下午發生火警，一度有3人受困。圖／讀者提供
台中市北區榮華街的公寓在今天下午發生火警，一度有3人受困。圖／讀者提供
台中市北區榮華街的公寓在今天下午發生火警，一度有3人受困，警方到場交管。圖／讀者提供
台中市北區榮華街的公寓在今天下午發生火警，一度有3人受困，警方到場交管。圖／讀者提供
台中市北區榮華街的公寓在今天下午發生火警，一度有3人受困。圖／讀者提供
台中市北區榮華街的公寓在今天下午發生火警，一度有3人受困。圖／讀者提供

台中市 火災

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