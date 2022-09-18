桃園青埔豪宅失火 網PO大火濃煙「紅通通」驚人

桃園市中壢青埔特 區一棟豪宅今天下午突然失火，該豪宅7樓住家客廳、書房的電視、沙發及書櫃起火燃燒付之一炬，大火、濃煙熊熊從窗戶竄出，住戶驚慌，119據報出動消防人車緊急灌救、不到30分鐘撲滅火勢，消防局表示，該 住宅大約3坪多房間財損，起火原因調查中。

桃園市中壢區青埔地區一棟豪宅突然7樓住家起火，熊熊火光夾雜濃煙從窗戶竄出，火光看起來「紅通通」十分驚人，網友在「我是青埔人」PO出火災，引起網友重視，網友表示，不管地震或是火災，希望人員平安。