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桃園青埔豪宅失火 網PO大火濃煙「紅通通」驚人
桃園市中壢青埔特 區一棟豪宅今天下午突然失火，該豪宅7樓住家客廳、書房的電視、沙發及書櫃起火燃燒付之一炬，大火、濃煙熊熊從窗戶竄出，住戶驚慌，119據報出動消防人車緊急灌救、不到30分鐘撲滅火勢，消防局表示，該 住宅大約3坪多房間財損，起火原因調查中。
桃園市中壢區青埔地區一棟豪宅突然7樓住家起火，熊熊火光夾雜濃煙從窗戶竄出，火光看起來「紅通通」十分驚人，網友在「我是青埔人」PO出火災，引起網友重視，網友表示，不管地震或是火災，希望人員平安。
消防局表示，中壢區領航南路的該棟15 層住宅大樓7 樓突然失火，119據報出動14車、40消防員趕往緊急撲滅大火，7樓住家客廳、書房的電視、沙發及書櫃大約3坪多燃燒，消防員迅速趕到在28分鐘撲滅火勢，火災幸無人員受傷受困，起火原因將由火調人員鑑定查明。
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