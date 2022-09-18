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影／雲林農機展停車場起火 25車燒毀…車主怕被老婆罵

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣農機展草皮停車場今起火燃燒，經消防局清查，車輛半毀5輛、全毀20輛，計小貨車1輛、自小客24輛，現場火勢已滅，但燃燒味瀰漫久久不散，消防局已於現場設立前進指揮所協助車輛燒毀的車主，接送至虎尾高鐵站等地返家。

車主王先生說，農機展逛到一半就聽到爆炸聲，轉頭看到停車竄出火焰，他立刻拿著鑰匙衝向愛車，當時火已經燒到他隔壁的車，他剛要上車時，旁邊突然竄出熊熊烈火，他嚇得連忙後退，隨後就像炮竹一樣連環爆炸，真的很恐怖。

車主賴先生說，他從台中來看展，新車才剛買一百多萬元，沒想到發生意外 他很傷心，回家一定會被老婆罵，沒事跑來看展才會發生意外，希望獲得全款賠償。

消防局火調中心說，目前無法拖車，需等待火調鑑定，主要先找到起火原因，車主可以先通知保險公司，看車子有沒有投保火災險，後續會用電話訪談做筆錄。

縣長張麗善說，已了解車主相關保險事宜，會盡全力維護車主權益。農業處副處長蔡耿宇說，當初與活動廠商接洽時，活動場域除了會場之外，也有包含停車場，但廠商的投保項目是否有包含停車場，還需要再與廠商了解，後續將依火調鑑識結果處理。

雲林農機展停車場起火，車輛燒毀剩骨架。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，車輛燒毀剩骨架。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，車輛燒毀剩骨架。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，車輛燒毀剩骨架。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，25台車輛燒毀，現場圍起封鎖線。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，25台車輛燒毀，現場圍起封鎖線。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，25台車輛燒毀，現場圍起封鎖線。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，25台車輛燒毀，現場圍起封鎖線。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，乾草火勢蔓延迅速，25台車輛燒毀。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，乾草火勢蔓延迅速，25台車輛燒毀。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，25台車輛燒毀，現場圍起封鎖線。記者黃于凡／攝影
雲林農機展停車場起火，25台車輛燒毀，現場圍起封鎖線。記者黃于凡／攝影

車主 停車場 爆炸

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