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酒吧飲酒失態 保六2警官遭記過調職

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

保六總隊警官隊2線2星女警官林姿妤，與同隊姚姓男警務員到台南酒吧飲酒，林女不勝酒力吐了一地，店家要收取清潔費時做出脫序行為，推了到場處理糾紛警員一把，被壓制帶回；姚男事後到派出所嗆聲也被上銬，保六總隊將2人各記一大過，均調職處分。

據了解，警大74期的林姿妤，因跆拳道成績優異被保送，曾擔任前副總統呂秀蓮、前副總統夫人連方瑀隨扈，還曾擔任警情隊副隊長，前途看好。

本月8日林姿妤與姚姓男警務員到台南某間酒吧喝酒，兩人共飲20多杯一口杯烈酒，凌晨1點多，林女不勝酒力嘔吐了一地，店家上前向她收取清潔費，林未攜帶現金，姚男兩手一攤也不願付錢。

酒吧報案，轄區員警前往處理，姚男仍不買帳，林女跟到場警員說「學長」，表明同為「自己人」，但後來推了警員，被壓制在地上，姚男則離開現場。

林被帶回派出所後，一路睡到凌晨四點才清醒，警方通報保六總隊。

保六總隊事後周查，2人是同事，都單身，酒後鬧事影響警譽，各記一大過重懲，林女從官二隊調職到第一大隊，姚男調整為秘書室科員。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南 呂秀蓮

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