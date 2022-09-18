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女子疑攀爬烏岩角墜落受困 直升機吊掛送醫不治

中央社／ 宜蘭18日電

一名年約60歲婦人今天前往宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角攀爬時，疑不慎從高處墜落受困石縫命危，經空勤總隊派遣直升機吊掛救援送醫後宣告不治。

宜蘭縣消防局上午10時31分獲報，一行4人於蘇澳鎮台9丁線9.8公里烏岩角下切距沙灘約100公尺處，發現有名單獨攀爬的婦人受困石縫求救，立即派遣第2大隊、蘇澳、馬賽、羅東、特種分隊救災人車前往搶救。

經消防聯繫報案人，上午11時許協助婦人脫困，婦人意識清楚，頭部擦傷、左小腿撕裂傷無法行走，且身體虛弱需要搬運，不久後，婦人失去生命徵象，消防立即引導現場民眾輪流實施心肺復甦術，並申請直升機協助救援。

搜救人員中午12時許抵達現場，但婦人已失去呼吸、心跳，隨即將婦人搬運到空曠處，以利直升機吊掛，下午1時，順利將婦人吊掛上直升機，送至羅東運動公園田徑場後，再轉送羅東博愛醫院急救，但仍回天乏術。

直升機 羅東 蘇澳

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