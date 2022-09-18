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雲林農機展停車場大火燒毀25輛車 是否地震引起待查

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導

雲林國際農機展停車場大火，已於約下午3點10分撲滅，現場初步了解有25輛車被焚毀，多輛更被燒成廢鐵。雲林縣長張麗善第一時間趕往了解，至於起火原因是有人亂丟煙蒂或與地震有關，消防局將再進一步查驗。

消防局今天下午獲報出動鄰近鄉鎮消防車趕往灌救，並引導疏散其他車，以水線從四方灌救，許多遊客在相關人員疏導下，把車輛駛離現場。

經約半個多小時灌救撲滅，消防隊仍對每輛起火的輛輛收拾殘火，經初步清查，這場停車場大火共毀25輛車，車輛半毀5輛、全毀20輛，分別是小貨車1輛、自小客24輛。

雲林縣長張麗善第一時間起往了解，並指示做好善後。農機展現場也已成立前進指揮所.由主辦的縣府農業處協助車輀燒燬人員共同處理善後。

雲林國際農機展大火共燒毀25輛車，現場一片狼藉。圖／雲林縣府提供
雲林國際農機展大火共燒毀25輛車，現場一片狼藉。圖／雲林縣府提供
雲林國際農機展大火共燒毀25輛車，現場一片狼藉。圖／雲林縣府提供
雲林國際農機展大火共燒毀25輛車，現場一片狼藉。圖／雲林縣府提供

雲林 停車場

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