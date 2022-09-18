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雲林農機展停車場火警 25輛汽車燒毀幸無人受傷

中央社／ 嘉義縣18日電

雲林國際農業機械暨資材展在虎尾高鐵特定區舉行為期3天展覽，今天下午臨時停車場發生火警、25輛汽車燒毀，幸無人員受傷，疑似民眾亂丟菸蒂引燃雜草造成，確切起火原因調查中。

雲林縣消防局發布新聞訊息指出，今天下午2時23分接獲民眾報案，虎尾農機展臨時草皮停車場汽車火警，派遣虎尾分隊等消防車6輛、消防人員13人前往搶救。

消防局表示，火勢在下午3時9分撲滅，現場無人員傷亡，初步調查共24輛自小客及1輛貨車燒毀，據現場民眾指出，起火原因可能是有人亂丟菸蒂造成，確切原因由警方、火調人員調查中。

雲林國際農業機械暨資材展17日至19日在雲林虎尾高鐵特定區建成路與學府西路交叉處舉行；展出內容有新型專業農機、新研發農機、農業資材及農特產品展售等。

雲林 高鐵

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