快訊

高溫炎熱早晚溫差大 吳德榮：周末熱帶擾動需觀察

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林國際農機展停車場大火 正搶救中燒毀多少車輛待查

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡陳苡葳／雲林即時報導

位在虎尾高鐵特定區正在展出的雲林國際農機展，今天下午2點30分許，位在展場後方的草坪停車場，突然起火，大火竄燒，濃煙密布，嚇壞了數萬名參觀遊客，消防隊趕往救火，目前仍搶救中，只知暫無人傷亡，但多少車輛被燒毀，仍待進一步清查中。

今天下午正當大地震發生時，位於虎尾鎮的雲林國際農機展，也傳出火警，網友把濃煙大火的現場影片貼網，引起震驚，由於今天是農機展第二天，又逢假日，參觀人潮別多，地震加大火嚇壞所有人。

消防隊據報出動六輛消防車趕往灌救，大火現場位於農機展後側的大草原停車場，當時有不少車輛停放，發生大火後，許多人趕緊把車輛開走，大火持續延燒，消防隊員拉水線救火，火勢大致已控制。

消防局說目前尚無人受傷，但有幾部車輛遭波及燒毀，仍清查中。起火原因是煙蒂燒草皮引起或是汽車自燃，或有其他因素，將進一步調查。

雲林國際農機展停車場大火，正搶救中。記者陳苡葳／翻攝
雲林國際農機展停車場大火，正搶救中。記者陳苡葳／翻攝
雲林國際農機展停車場大火。記者蔡維斌／翻攝
雲林國際農機展停車場大火。記者蔡維斌／翻攝

雲林 停車場

延伸閱讀

影／三峽消防隊停紅燈目擊重機車禍 即刻救援送醫救命

雲林毛巾節在虎尾登場 展售實惠優質國產毛巾

雲林國際農機展今年復辦 首日湧入逾10萬人潮

影／雲林外送員剛停好車...下秒被突右轉汽車「直直撞」

相關新聞

未放警示標誌 國道拋錨 追撞一死一傷

四十一歲王姓男子昨天凌晨駕貨車行經國道一號南向泰山路段，疑拋錨停於內側車道，他未在車後擺放警示標誌，直接站在車頭查看車輛...

2警醉鬧酒吧 記過調職

警政署保六總隊警官二隊女警官林姿妤，八日與同隊姚姓男警務員到台南酒吧飲酒，林女不勝酒力嘔吐，因無現金支付一千元清潔費，和...

參選人宣傳車載人排排站好危險 對手抨擊 警方將開罰

彰化縣埔心鄉有參選人工作人員用貨車載運支持者前往參加造勢大會，被投訴不顧支持者安全，警方表示，貨車車斗只能載運貨物，不能...

蔡英文、賴清德基隆站台到場前 男亮刀擬自殘

蔡英文總統和副總統賴清德昨天參加民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部成立大會，一名潘姓男子夾帶美工刀、躲過國安人員檢查，在...

台南市東區民宅電線走火爆裂 1人頭部受傷送醫

台南市東區崇德三街67巷內民宅，今晚9點多疑發生電線短路後發生爆裂意外，1名男子頭部流血受傷，消防人員到場後將他送醫。

影／台中北區公寓竄燒頂樓加蓋 3人受困嗆傷送醫

台中市北區榮華街的一間公寓，在今天下午4時許發生火警，有民眾看到公寓的3、4樓冒煙起火，警、消到場灌救，一度傳出3人受困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。