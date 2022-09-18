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雲林國際農機展停車場大火 正搶救中燒毀多少車輛待查
位在虎尾高鐵特定區正在展出的雲林國際農機展，今天下午2點30分許，位在展場後方的草坪停車場，突然起火，大火竄燒，濃煙密布，嚇壞了數萬名參觀遊客，消防隊趕往救火，目前仍搶救中，只知暫無人傷亡，但多少車輛被燒毀，仍待進一步清查中。
今天下午正當大地震發生時，位於虎尾鎮的雲林國際農機展，也傳出火警，網友把濃煙大火的現場影片貼網，引起震驚，由於今天是農機展第二天，又逢假日，參觀人潮別多，地震加大火嚇壞所有人。
消防隊據報出動六輛消防車趕往灌救，大火現場位於農機展後側的大草原停車場，當時有不少車輛停放，發生大火後，許多人趕緊把車輛開走，大火持續延燒，消防隊員拉水線救火，火勢大致已控制。
消防局說目前尚無人受傷，但有幾部車輛遭波及燒毀，仍清查中。起火原因是煙蒂燒草皮引起或是汽車自燃，或有其他因素，將進一步調查。
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