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機車騎士車廂放雙刀「防身用」 警：無故攜帶已違法

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

黃姓男子日前騎車行經新北市汐止區大同路一段，因排氣管太大聲被警察攔查，赫然發現他機車車廂放置2把有殺傷力的刀械，他警詢時稱「這是要防身，我都沒有拿出來用」，仍被依違反社維法「無正當理由攜帶具殺傷力之器械」，裁罰3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

汐止警方5日晚上10點多，在大同路一段515巷國道橋下執行取締酒駕勤務，發現黃男（21歲）機車的排氣管聲音明顯偏大，攔下盤查，經他同意打開車廂查看，看到具有殺傷力的折疊刀、連指戰術刀各1把，明顯違法。

黃男表示，這2把刀是今年5月時，家人給自己防身用的，一直都放在車廂內，沒有使用過，稱「以為要拿出來使用才算違法」，警方立刻回應「無故攜帶已經違反社違法」，當場查扣2把刀械，依違反社違法裁罰。

警方指出，民眾無故攜帶刀械就屬違法行為，若要防身，建議帶辣椒水，以正當防衛為目的使用並無問題，另外，可攜帶防身警報器，遇到歹徒時按下按鈕可立即引起他人注意，如發生糾紛勿以暴力方式解決，請立即打110報案。

黃姓男子機車車廂內無故攜帶折疊刀和連指戰術刀，被警方依違反社違法裁罰。記者翁至成／翻攝
黃姓男子機車車廂內無故攜帶折疊刀和連指戰術刀，被警方依違反社違法裁罰。記者翁至成／翻攝

車廂 汐止

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