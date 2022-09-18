民眾登山跌倒左腳傷 暖警背他下山就醫

台北市一名劉姓男子登福州山公園，卻意外跌倒導致左腳脛骨受傷，無法行走下山的他只好報警求助，這時大安警分局臥龍派出所長陳繪丞帶著巡佐黃建生到場救援，將劉男背下山就醫。

警方表示，大安分局臥龍街派出所日前接獲報案電話，稱台北大安區臥龍街福州山公園，有山友跌倒受傷無法行動，臥龍所長陳繪丞、巡佐黃建生迅速趕往現場。

陳繪丞、黃建生在距離登山口約200公尺處，發現劉男躺臥在步道上哀嚎，但意識清楚，劉男道出他是在登山過程中靠在護欄休息，不慎跌倒造成左腳脛骨受傷，其餘部位沒有大礙。

因為劉男無法行走下山，陳繪丞評估後決定將他背下山儘速就醫，經119救護人員初步包紮檢視無礙後，送醫作進一步檢查。

碰巧的是，附近里長路過登山口，認出原來背負民眾下山的竟是所長，受傷的劉男才知道原來是所長背自己下山，「警察為民服務很窩心，感謝警方的熱心幫忙」。