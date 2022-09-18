影／三峽消防隊停紅燈目擊重機車禍 即刻救援送醫救命
新北市三峽區介壽路、大同路口，昨天下午發生大型重機撞上疑似違規左轉轎車事故，恰巧消防隊人車正好在路口等紅燈，第一時間衝出7、8人協助救援，迅速將失去意識的52歲張姓騎士送醫，將傷害降至最低程度。
這場車禍發生於昨天下午3時40分，1輛大型重機沿介壽路一段往土城方向直行，途經大同路口時，對向1輛轎車突然左轉，重機車速過快來不及閃避直接撞上，52歲張姓騎士受傷倒地，當場昏迷失去意識。
恰巧三峽消防分隊人車剛完成移地訓練，返隊途中正好在大同路口等紅燈，目擊整個車禍過程，直接鳴笛靠近，第一時間衝出7、8個人緊急處置，給予頸圈、長背板固定，當時騎士已經昏迷、右小腿約3公分撕裂傷，由救護車送往三峽恩主公醫院，急救後恢復意識。
初步了解，該路口設有多時向交通號誌，轎車疑似未依專用燈號亮起即搶快違規左轉，重機車速過快導致閃避不及撞上，但詳細事故原因仍待警方調查釐清。
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