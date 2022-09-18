地震頻傳 桃園消防舉辦防災演練小朋友化身蝙蝠俠

國內小地震昨起頻傳，桃園消防局山腳分隊今上午響應「921國家防災日」辦理防災宣導活動，除了地震車體驗逼真感受外，還讓大小朋友們扮起蝙蝠俠體驗空中繩索滑降，消防員們也藉機傳授抗震保命口訣，還有可愛搜救犬相伴。

這次宣導活動今天上午9時在山腳分隊舉辦，特地將地震體驗車開至分隊，讓小朋友感受不同級數的震度，吸引約200名大、小朋友參加。消防員親自傳授抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，且車上、床上、賣場都有相對安全的位置能避難；現場消防員說，由於昨晚才發生地震，與會者都聽得特別專心，還積極發問。

地震時遇房屋傾斜、或出入口破壞，有時無法由通道逃生，消防員今天也在廳舍二樓架起繩索，讓小朋友油二樓空中滑降至一樓，以此模擬逃生、救援，許多小朋友驚叫連連，另也有瞄子射水、防溺救生等關卡。分隊樓上有消防局搜救犬隊，今天也到場共襄盛舉。