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地震頻傳 桃園消防舉辦防災演練小朋友化身蝙蝠俠
國內小地震昨起頻傳，桃園消防局山腳分隊今上午響應「921國家防災日」辦理防災宣導活動，除了地震車體驗逼真感受外，還讓大小朋友們扮起蝙蝠俠體驗空中繩索滑降，消防員們也藉機傳授抗震保命口訣，還有可愛搜救犬相伴。
這次宣導活動今天上午9時在山腳分隊舉辦，特地將地震體驗車開至分隊，讓小朋友感受不同級數的震度，吸引約200名大、小朋友參加。消防員親自傳授抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，且車上、床上、賣場都有相對安全的位置能避難；現場消防員說，由於昨晚才發生地震，與會者都聽得特別專心，還積極發問。
地震時遇房屋傾斜、或出入口破壞，有時無法由通道逃生，消防員今天也在廳舍二樓架起繩索，讓小朋友油二樓空中滑降至一樓，以此模擬逃生、救援，許多小朋友驚叫連連，另也有瞄子射水、防溺救生等關卡。分隊樓上有消防局搜救犬隊，今天也到場共襄盛舉。
山腳分隊長葉昱旗表示，這次防震宣導活動結合許多有趣的防災體驗，將消防知識融入遊戲當中，讓小朋友能在活動體驗的過程，快樂參與及學習，達到寓教於樂的效果，期望今日宣導的防災知識能帶入每個家庭生活中。
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