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轎車疑倒車不慎掉落池塘 苗栗三灣2名採茶女工溺死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

3名採茶女工今天上午駕乘轎車至苗栗縣三灣鄉永和村6鄰山區，疑因倒車不慎，車子掉落路旁池塘，前座曾姓駕駛（53歲）、陳姓乘客（66歲）受困溺水死亡，後座范姓乘客（54歲）自行脫困沒有受傷，案由警方進一步處理中。

苗栗縣政府消防局今天上午6點13分接獲報案，調派三灣分隊人車趕往三灣鄉永和村6鄰山區，消防人員到達現場，發現一輛轎車掉落產業道路旁池塘，車子前半部沉入水中，消防人員救出前座受困2名婦人，都已經失去呼吸心跳，經送醫搶救回天乏術。

警方初步調查，曾女駕駛轎載陳女、范女至放和村山區茶園採茶，途中因不慎右前輪駛離水泥路面，欲倒車脫困，疑因操作不當，掉落後方池塘，曾女、陳女受困車內，范女自行脫困無受傷，意外原因由進一步調查釐清中。

一輛轎車今天上午掉落苗栗縣三灣鄉永和村6鄰山區池塘，車內3名女採茶工2人溺水送醫不治，1人自行脫困沒有受傷。記者范榮達／翻攝
一輛轎車今天上午掉落苗栗縣三灣鄉永和村6鄰山區池塘，車內3名女採茶工2人溺水送醫不治，1人自行脫困沒有受傷。記者范榮達／翻攝
一輛轎車今天上午掉落苗栗縣三灣鄉永和村6鄰山區池塘，車內3名女採茶工2人溺水送醫不治，1人自行脫困沒有受傷。記者范榮達／翻攝
一輛轎車今天上午掉落苗栗縣三灣鄉永和村6鄰山區池塘，車內3名女採茶工2人溺水送醫不治，1人自行脫困沒有受傷。記者范榮達／翻攝

苗栗縣 溺水

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