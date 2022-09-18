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轎車疑倒車不慎掉落池塘 苗栗三灣2名採茶女工溺死
3名採茶女工今天上午駕乘轎車至苗栗縣三灣鄉永和村6鄰山區，疑因倒車不慎，車子掉落路旁池塘，前座曾姓駕駛（53歲）、陳姓乘客（66歲）受困溺水死亡，後座范姓乘客（54歲）自行脫困沒有受傷，案由警方進一步處理中。
苗栗縣政府消防局今天上午6點13分接獲報案，調派三灣分隊人車趕往三灣鄉永和村6鄰山區，消防人員到達現場，發現一輛轎車掉落產業道路旁池塘，車子前半部沉入水中，消防人員救出前座受困2名婦人，都已經失去呼吸心跳，經送醫搶救回天乏術。
警方初步調查，曾女駕駛轎載陳女、范女至放和村山區茶園採茶，途中因不慎右前輪駛離水泥路面，欲倒車脫困，疑因操作不當，掉落後方池塘，曾女、陳女受困車內，范女自行脫困無受傷，意外原因由進一步調查釐清中。
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