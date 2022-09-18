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秘境沙灘宜蘭烏岩角有婦人掉落卡縫 沒了呼吸搶救中

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

今天上午位於宜蘭蘇澳鎮的網拍景點「烏岩角」礁石，下切距沙灘約100公尺處，有名婦人受困石縫中求救。由於風浪大，船隻無法靠近，11點多現場民眾把人救出時，婦人全身受傷，一度沒有心跳呼吸，民眾當場幫忙做心肺復甦並送醫搶救中。

秘境沙灘烏岩角是中央山脈起點，獨立美麗的礁石吸引遊客。今天上午警消獲報，台9丁線9.8公里距烏岩角的礁石往下切，離沙灘約100公尺的地方，有一婦人受困石縫中求救，請派員搶救，立即派遣第二大隊、蘇澳、馬賽、羅東、特種分隊救災人車前往搶救。

消防人員通知海巡署第一巡防區，今天風浪較大船隻無法接近，請支援1車2人前往協助搶救；11點多，現場民眾已協助婦人脫困，意識清楚，頭部擦傷、左小腿撕裂傷無法行走，身體虛弱，需要協助搬運。

消防人員上午11點多抵達，進行下切動作救人，11點半民眾告知受困婦人一度沒有呼吸，消防局立即引導現場4位民眾施做心肺復甦術，等消防救助人員到達現場接手搶救，申請直升機救人。

宜蘭秘境沙灘、中央山脈起點礁石的「烏岩角」，今天有婦人掉落卡縫100公尺，一度沒了呼吸，消防人員搶救中。圖／消局提供
宜蘭秘境沙灘、中央山脈起點礁石的「烏岩角」，今天有婦人掉落卡縫100公尺，一度沒了呼吸，消防人員搶救中。圖／消局提供

沙灘 蘇澳 海巡署

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