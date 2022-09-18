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影／員林清晨大火祖孫三代9人受困 驚險被救出

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下，也讓附近民眾和店家都受驚說，「真是感謝消防弟兄和佛祖保佑啊！」

消防局是今天清晨4點18分接到報案員林市區光明街發生火警，消防局共派出第二大隊員林、員西、林厝、埔心、永靖、彰化、社頭、花壇、溪湖、北斗、田尾等11個分隊各式消防車18輛、救護車7輛，消防人員48人搶救。

彰化縣消防局第二大隊長葉明波表示，今天清晨4點18分接到報案光明街發生火警，起火的是一幢服飾店，4到6樓住著住戶，消防隊雲梯車立即到達現場昇梯搶救，但因火場頂樓加蓋鐵皮封頂搶救受阻，因此再派遣另一組搜救人員自鄰戶頂樓救助受困民眾。

由於那時火勢和濃煙從5樓竄出，消防人員即透過報案電話指示屋主往頂樓跑待援，救助過程中，鄰戶因僅5層樓，待救者在起火戶6樓處，又是鐵皮屋，相當危急，消防員最後仍順利即時將屋中9人救出，並在5點28分撲滅火勢。

由於當時屋內住著祖孫三代，其中有3名小孩，還有老人家，均全數救出，也讓附近店家說「真的是阿彌陀佛，佛祖保佑啊」，由於起火點是在5樓放置電腦的書桌處，是否是電器問題，消防局調查中。

員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下。圖／消防局提供
員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下。圖／消防局提供
員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下。圖／消防局提供
員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下。圖／消防局提供
員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下。圖／消防局提供
員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下。圖／消防局提供
員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下。圖／消防局提供
員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下。圖／消防局提供
員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下。圖／消防局提供
員林市光明街今天清晨4點多發生火警，住在透天厝的祖孫三代9 人 一度受困，消防人員要他們往頂樓跑待援，驚險的將9人救下。圖／消防局提供

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