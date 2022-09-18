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移民署隊員「虎鼻獅」聞越南菜味找人 查獲失聯2移工
移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊，接獲民眾舉報，疑似有非法移工藏匿在花蓮縣瑞穗鄉瑞美國小附近的透天厝。經多日埋伏觀察，隊員聞到獨特的越南菜味道，確認有人在屋內，立刻將正在煮晚餐的越南籍女移工阿鳳（化名）與準備吃飯的另名男移工逮個正著，可說是「虎鼻獅」立了大功。
花蓮縣專勤隊長樂菡指出，查處非法外來人口，要因時因地制宜，這次長時間埋伏、耐心觀察，在用餐時段挨家挨戶、聞香遍訪，最終因聞出越南式烹調的外來風味，查獲不法。
「只是吃個家鄉菜就被抓。」阿鳳私下表示，沒想到只是晚餐想吃家鄉菜回味，卻被移民署隊員聞香查獲。還一併逮獲要下樓用餐的另名男性越南籍失聯移工，這下真的要回家鄉吃家鄉菜了。
樂菡表示，因應國際航班逐步復航，查處作為「防疫」與「執法」並重，視疫情狀況，逐步加強查察力道。呼籲民眾切勿聘僱身分不明外籍人士從事工作，違反者將處15萬以上75萬元以下罰鍰；5年內再犯者，將處3年以下有期徒刑、拘役或科，或併科120萬元以下罰金刑事責任。
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