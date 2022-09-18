嘉義台3線阿婆灣車禍 18歲大埔男騎士機車全毀昏迷中

一名18歲邱姓男機車騎士，昨天下午4點多行經嘉義縣知名阿婆灣往大埔方向，在大埔鄉台3線328.8公里處，疑因跨越雙黃線與對向劉男駕駛的小貨車發生車禍，警消獲報到場立即將傷勢嚴重邱男，送往嘉義聖馬醫院急救，雙方酒測值皆0毫克，相關肇事原因待警方調查釐清。

據了解，18歲邱男為嘉義縣大埔鄉民，平日住嘉義市區，昨天假日獨自騎車返回大埔鄉老家，不料途中發生車禍事故，送醫急救，嘉義聖馬院方表示，邱男目前在加護病房觀察，手腳骨折，仍昏迷中；對向劉姓小貨車駕駛向警方表示，當下受到驚嚇，根本來不及反應，他很難受，心情低落。