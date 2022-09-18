外籍輪船東擺爛 16船員困高港半年 船長想回家上岸被逮

貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」，今年3月擱淺台東外海，順利脫淺後，被拖帶至高雄港停泊，但該船大陸籍船東卻不願出面繳清拖帶欠款，又積欠船員薪資，船無法離港，也無法下船，16名船員形同囚禁在船上長達6個月。昨上午楊姓船長私自下船，在管制站被港警逮捕，檢方訊後裁定解送回船，「聯」船問題至今仍懸而未解。

「聯利輪」3月8日擱淺在台東富岡漁港外，經航港局多次嘗試，由岸側大型吊車進行貨載減輕，再配合潮汐，順利在3月22日成功拖淺，隨後拖往高雄港，但包含拖淺、拖帶回港等費用，高達2000萬元，該船船東卻不理，積欠民間拖代公司費用，遭拖帶公司至法院申請假扣押。

聯利輪原先停靠在高雄港21號浮筒泊位，船上含陸籍船長、印尼、陸籍船員計16名，今年6月船員不滿遭困船上，薪資還遭船東積欠，下不了船，回家遙遙無期，在船員生活區周遭掛上白布條，以中文、英文寫下「要工資要回家」，醒目布條格外引遊客注目，憂心船員生活補給恐陷入困難。

但隔了數個月，「聯利輪」問題仍未解，據了解，楊姓船長昨疑與船員爆發爭執，上午11時許，楊男負氣帶著行李下船，但走到高雄港務警察總隊9號管制站，就被港警攔下，依違反入出國移民法移送高雄地檢署。

楊男供稱他們遭囚船上6個月，很想要回家，才拿著行李下船試試看，昨晚9時許，檢方訊後裁定將楊男解送回船，楊約10時許回到船上，整艘船的問題回到原點。

船隻停泊高雄港需支付服務費用，除了2000多萬的拖帶費外，目前該船每天還須繳納服務費，加上船上生活物資、用水等補給，累積欠款越欠越多。