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桃園婦人失聯3天遁山林 警消3路搜救發現她命危倒地

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名婦人失聯3天，家屬昨中午焦急報案，轄區警義消、當地里長及家屬分3路6組搜索，3小時後發現她倒在樹叢中，疑多日未進食導致身體虛弱、意識模糊，生命垂危，幸經送醫搶救後恢復回穩，讓家屬放下心中大石。

桃園警分局中路派出所警員徐逢均昨中午接獲謝先生報案，他60多歲的姊姊近期有情緒低落問題，以往每天都會互傳訊息、通電，14日起卻音訊全無，手機也關機，只知道她騎機車出門，但始終聯絡不上。

所長黃建生考量當事人年歲已大，能體會家人急切焦慮的心情，立即加派人力延伸調閱當事人住處周邊監視器，經過濾上百支畫面，發現她14日中午騎機車出門，往龜山方向行駛，當天傍晚6時許將機車停放龜山區忠義路某賣場前後，徒步走了近一公里進入附近山區。

中路所聯繫轄區龜山所、龜山消防隊及義消，以及當地楓樹里陳樹源里長夫妻，成立搜救小組，40人分3路6組，分別沿光華路、坪頂方向、振興路方向搜尋；徐逢均當天雖休假，但放心不下，也到場一同搜救。下午3時20分，消防隊員才發現氣若游絲的當事人，倒在入山位置上方約30公尺處草叢間。

女子疑登山時不慎跌落受傷，躺臥現場2天多，且她多日未進食，有脫水、低血糖等症狀，昏迷、對呼喊聲幾乎沒反應，警消立即將她運送下山送醫搶救，所幸目前狀況漸趨平穩，家屬也放心許多。

龜山分隊長黃彥璋說，尋獲地段人煙稀少，且患者不是走正常路徑，而是直接往樹叢中走去，搜索難度大增，現場經大隊幕僚規畫分組及搜索路線，並使用離線地圖確保搜索人員不會迷途，好在最終順利尋獲。

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消防隊將命危女子送醫搶救，所幸昨晚情況回穩。記者楊湛華／翻攝
消防隊將命危女子送醫搶救，所幸昨晚情況回穩。記者楊湛華／翻攝
消防隊將命危女子送醫搶救，所幸昨晚情況回穩。記者楊湛華／翻攝
消防隊將命危女子送醫搶救，所幸昨晚情況回穩。記者楊湛華／翻攝
警消在山林中發現氣若游絲、倒地的女子，她疑2天未進食、飲水。記者楊湛華／翻攝
警消在山林中發現氣若游絲、倒地的女子，她疑2天未進食、飲水。記者楊湛華／翻攝

桃園 患者 監視器

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