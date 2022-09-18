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通緝犯潛入前東家偷10台電腦 高警追至監獄破案
高雄市一名馬姓男子因竊盜和強盜案被通緝，竟將歪腦筋動到前東家身上，潛入今年5月離職的電腦公司偷走10台價值10萬元電腦，變賣7萬1000元，警方獲報查出馬男涉案，追查行蹤時，馬男因通緝落網已入監，追至監獄借訊破案。
警方指出，在鳳山區開設電腦公司的陳姓男子8月28日發現公司的10台電腦遭竊報案，警方調閱監視畫面發現竊賊身影，循線查出是今年5月離職的前員工馬姓男子（29歲）涉案，陳男得知是離職的馬男所為氣炸。
警方追查馬男身分時，發現馬男是竊盜和強盜通緝犯，查出馬男因通緝被他單位警方抓到，入監服刑，鳳山警方9月16日至台南監獄借訊馬男，馬坦承因缺錢花用，已將10台電腦變賣7萬1千元；警詢後依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。
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