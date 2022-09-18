通緝犯潛入前東家偷10台電腦 高警追至監獄破案

高雄市一名馬姓男子因竊盜和強盜案被通緝，竟將歪腦筋動到前東家身上，潛入今年5月離職的電腦公司偷走10台價值10萬元電腦，變賣7萬1000元，警方獲報查出馬男涉案，追查行蹤時，馬男因通緝落網已入監，追至監獄借訊破案。

警方指出，在鳳山區開設電腦公司的陳姓男子8月28日發現公司的10台電腦遭竊報案，警方調閱監視畫面發現竊賊身影，循線查出是今年5月離職的前員工馬姓男子（29歲）涉案，陳男得知是離職的馬男所為氣炸。