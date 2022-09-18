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通千年古城舊排灣道路昨上午坍方 遇地震至今落石不斷
屏東縣瑪家鄉通往千年古城舊排灣的瑪筏道路16公里處，昨天上午9點多坍方約兩層樓高，瑪家鄉公所昨派人搶修，昨下午5點可單向讓人車勉強通過，未料又遇上昨天晚間大地震，坍方處受到影響，大小落石不斷，山區仍有11人，其中5村民、6個遊客，現階段搶修暫緩，山區糧食充足，對外通訊穩定，公所呼籲民眾切勿上山。
瑪家鄉長梁明輝說，昨坍方處約兩層樓高，公所派廠商搶修後，昨下午5點可單向讓人車勉強通過，昨坍方後原計畫過夜的7名遊客已下山，但昨天清點人數時，有6名遊客到河邊未下山，未料遇上昨晚大地震後，希望能下山，但坍方處仍有零星落石。
梁明輝說，山區有5名村名、6名遊客，昨原來坍方處受影響，坍方更大，不斷有大小落石，非常危險，搶修暫緩，等到穩定後再行動工，希望能在今天下午5點前修出一條暫時通道，讓山上遊客安全下山。
梁明輝說，公所已禁止遊客及鄉民上山（往千年古城舊排灣部落及八大源），並在舊瑪家國小設臨時管制哨，請所有遊客配合，不要上去屏專五道路，以免危險，山區部分糧食充足，通訊也都穩定。
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