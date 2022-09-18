快訊

高溫炎熱早晚溫差大 吳德榮：周末熱帶擾動需觀察

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通千年古城舊排灣道路昨上午坍方 遇地震至今落石不斷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣瑪家鄉通往千年古城舊排灣的瑪筏道路16公里處，昨天上午9點多坍方約兩層樓高，瑪家鄉公所昨派人搶修，昨下午5點可單向讓人車勉強通過，未料又遇上昨天晚間大地震，坍方處受到影響，大小落石不斷，山區仍有11人，其中5村民、6個遊客，現階段搶修暫緩，山區糧食充足，對外通訊穩定，公所呼籲民眾切勿上山。

瑪家鄉長梁明輝說，昨坍方處約兩層樓高，公所派廠商搶修後，昨下午5點可單向讓人車勉強通過，昨坍方後原計畫過夜的7名遊客已下山，但昨天清點人數時，有6名遊客到河邊未下山，未料遇上昨晚大地震後，希望能下山，但坍方處仍有零星落石。

梁明輝說，山區有5名村名、6名遊客，昨原來坍方處受影響，坍方更大，不斷有大小落石，非常危險，搶修暫緩，等到穩定後再行動工，希望能在今天下午5點前修出一條暫時通道，讓山上遊客安全下山。

梁明輝說，公所已禁止遊客及鄉民上山（往千年古城舊排灣部落及八大源），並在舊瑪家國小設臨時管制哨，請所有遊客配合，不要上去屏專五道路，以免危險，山區部分糧食充足，通訊也都穩定。

屏東縣瑪家鄉通往千年古城舊排灣的瑪筏道路16公里處，昨上午9點多坍方約兩層樓高，未料昨晚大地震，坍方處受到影響，仍有零星落石。圖／屏縣瑪家鄉長梁明輝提供
屏東縣瑪家鄉通往千年古城舊排灣的瑪筏道路16公里處，昨上午9點多坍方約兩層樓高，未料昨晚大地震，坍方處受到影響，仍有零星落石。圖／屏縣瑪家鄉長梁明輝提供
屏東縣瑪家鄉通往千年古城舊排灣的瑪筏道路16公里處，昨上午9點多坍方約兩層樓高，未料昨晚大地震，坍方處受到影響，仍有零星落石。圖／屏縣瑪家鄉長梁明輝提供
屏東縣瑪家鄉通往千年古城舊排灣的瑪筏道路16公里處，昨上午9點多坍方約兩層樓高，未料昨晚大地震，坍方處受到影響，仍有零星落石。圖／屏縣瑪家鄉長梁明輝提供

落石 地震 屏東縣

延伸閱讀

台東地震影響 封閉路段1處、災阻路段3處 今陸續搶通

影／台東地震 中橫靈甫橋路段邊坡坍 預計上午11點搶通

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

不斷更新／台東關山規模6.4地震後已46起餘震 台鐵恢復正常行駛

相關新聞

未放警示標誌 國道拋錨 追撞一死一傷

四十一歲王姓男子昨天凌晨駕貨車行經國道一號南向泰山路段，疑拋錨停於內側車道，他未在車後擺放警示標誌，直接站在車頭查看車輛...

2警醉鬧酒吧 記過調職

警政署保六總隊警官二隊女警官林姿妤，八日與同隊姚姓男警務員到台南酒吧飲酒，林女不勝酒力嘔吐，因無現金支付一千元清潔費，和...

參選人宣傳車載人排排站好危險 對手抨擊 警方將開罰

彰化縣埔心鄉有參選人工作人員用貨車載運支持者前往參加造勢大會，被投訴不顧支持者安全，警方表示，貨車車斗只能載運貨物，不能...

蔡英文、賴清德基隆站台到場前 男亮刀擬自殘

蔡英文總統和副總統賴清德昨天參加民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部成立大會，一名潘姓男子夾帶美工刀、躲過國安人員檢查，在...

台南市東區民宅電線走火爆裂 1人頭部受傷送醫

台南市東區崇德三街67巷內民宅，今晚9點多疑發生電線短路後發生爆裂意外，1名男子頭部流血受傷，消防人員到場後將他送醫。

影／台中北區公寓竄燒頂樓加蓋 3人受困嗆傷送醫

台中市北區榮華街的一間公寓，在今天下午4時許發生火警，有民眾看到公寓的3、4樓冒煙起火，警、消到場灌救，一度傳出3人受困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。