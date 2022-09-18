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影／載豬肉車國道泰山段內車道拋錨致追撞 釀1死1重傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號南向泰山路段凌晨發生1死1重傷車禍，1輛3.5噸貨車故障停於內側車道，司機未在車後擺放警示標誌，站在車頭查看車輛狀況，遭後方休旅車高速撞上，當場死亡。消防隊花費1個多小時才將休旅車駕駛從變形車體救出，重傷送醫。

這起車禍發生在凌晨1時14分左右，據了解，41歲王姓司機駕駛貨車運送肉品到台北，返回桃園途中行駛國道一號至南向34公里泰山路段，疑似車輛故障停在內側車道。

王男下車未先到貨車後方擺放故障警示標誌，站在車前大約5、6分鐘，後方由45歲簡姓男子駕駛的紅色休旅車來不急閃避，高速追撞發生二次事故，地上沒有明顯煞車痕，貨車被推撞到內側路肩，王姓司機被撞飛，頭部變形當場死亡，酒測值待驗。

休旅車嚴重變形，簡姓駕駛受困車內，意識清醒。新北市消防局獲報派員趕抵，直到2時16分才協助脫困，除了肢體多處擦挫傷、腳部骨折，由救護車送往林口長庚醫院，沒有飲酒。

車禍現場占用2線車道，凌晨3時20分排除路況恢復通行，詳細車禍過程尚待調查。國道警方呼籲，車輛故障或發生事故，若無人受傷、車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，盡速移至相對安全處所報案，等候警方到達，避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。

休旅車嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
休旅車嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
貨車被推撞到內側路肩停下，站在車前的司機被撞飛，當場死亡。記者林昭彰／翻攝
貨車被推撞到內側路肩停下，站在車前的司機被撞飛，當場死亡。記者林昭彰／翻攝
休旅車嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
休旅車嚴重變形。記者林昭彰／翻攝
貨車拋錨未放警告標誌停在高速公路車道上，遭後方休旅車高速追撞。記者林昭彰／翻攝
貨車拋錨未放警告標誌停在高速公路車道上，遭後方休旅車高速追撞。記者林昭彰／翻攝
消防隊員花費1個多小時，將受困變形車體的休旅車駕駛救出送醫。記者林昭彰／翻攝
消防隊員花費1個多小時，將受困變形車體的休旅車駕駛救出送醫。記者林昭彰／翻攝

車禍 休旅車

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